Falta autocrítica y organización a fruticultores de Canatlán: Ramón Delgado

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Les hace falta autocrítica y organización a los productores de manzana de Canatlán, Durango, lo que provoca que compradores, llamados coyotes, se aprovechen de las circunstancias y la desinformación del fruticultor para comprar a precios muy bajos en tiempos de comercialización y poco antes.

Así lo destacó el productor local Ramón Delgado Campos, conocedor del tema frutícola de la región, quien mencionó la drástica caída en el precio de la manzana, que inició a precios de entre los 12 y 15 pesos y la caída al rango de los cuatro a los ocho pesos el kilogramo.





¿Qué sucede en la comercialización actual?

El mismo problema de siempre; por un lado, este año la “aparente sobreproducción de manzana” y por otro, la perversidad de algunos coyotes (no comercializadores sensatos) que mal informa y sorprende al productor que no está enterado de los asuntos del mercado y de la producción en chihuahua, responde.

Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Pero no solo eso, lo intimidan desde pre cosecha, diciéndole que el precio andará bajísimo y que debe apurarse a vender a la brevedad, no obstante que la manzana no llegue a su madurez fisiológica, aseveró.

Lo anterior se da porque nosotros mismos como productores no tenemos autocrítica y organización, destaca, derivando esto en la falta de una figura que una a todos los productores. Esto va de nuevo a la urgencia de contar con una organización de fruticultores, debe ser inaplazable.

Debemos ponernos de acuerdo los productores de manzana en Canatlán y debemos recuperar la autoestima y la credibilidad en lo que sigue siendo una gran potencia para el municipio, para su economía y como una actividad creadora de fuentes de empleo.

Se refiere también a la venta de la pomácea en las tiendas de autoservicio, mostrando imágenes de diversos tipos de manzana a la venta. Las manzanas de más precio son americanas, de hace dos años de producidas, las de bolsa son la escoria de Golden de chihuahua de hace un año, y las de a granel, son de Canatlán de un mes y las más baratas, concluyó.