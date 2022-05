Falta de agua en comunidades de Cuencamé principal reclamo ciudadano: Fabiola Bugarin

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –Uno de los más grandes problemas que presenta el municipio de Cuencamé en sus tres diferentes regiones, es la falta de agua para el consumo humano, tema que se estará abordando con la diferencia de cada caso, porque en cada lugar es diferente el problema, aseguro la candidata a presidente municipal por la alianza "Va por Durango", Fabiola Bugarin Espinoza.

Cuestionada por este matutino sobre lo que ha recogido en comentarios ciudadanos de las necesidades de las tres diferentes regiones del municipio, apunto la abanderada del PRI, PAN y PRD, que la falta de agua potable en los hogares es un tema común que tiene la misma similitud en todo el municipio, cada caso o comunidad tiene un problema diferente, la mayoría de ellos son de trabajo y coordinación para solucionarlos, otros si son muy complicados porque se trata de pozos que ya se están secando o ya no tienen nada agua.

Hay regiones donde el problema son bombas en mal estado, la distribución no ha llegado a ser del todo completa, o falta que se hagan obras hidráulicas para que el vital líquido llegue hasta los hogares, pero –reitero- el tema del agua potable es un problema muy parecido en todo el municipio, sin importar la región, problemas que estaremos abordando desde el primer día de gobierno, aseguro.

La candidata se mostró muy animada al asegurar que en cada comunidad que ha caminado tocando puertas, mostrando lo que trae, lo que es, sin tratar de aparentar cosas que no son, le ha dado mucha confianza a la gente y se comprometen a darle su apoyo en las próximas elecciones, no soy una mujer de muchas palabras, son de hecho, hablo viendo a la cara y de frente, y eso en el interior de los hogares que hemos visitado me dicen que les gusto mi franqueza, “y no les voy a fallar, porque tenemos un compromiso con las familias de las tres regiones de Cuencamé”, apunto.

Finalizo señalando Fabiola Bulgarin, que las familias de las comunidades de la zona de Velardeña, la han recibido bien, a pesar de que su servidora es de los llanos, las familias nos invitan a pesar y nos hacen preguntas, y se quedan convencidos que no soy mujer de dobles discursos o royos políticos, me gusta trabajar y buscar soluciones, y eso haremos desde el primero de septiembre que con el voto de esos miles de familias estemos gobernado la tierra de Cuencamé, recalco.