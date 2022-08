Falta de lluvias afecta agricultura y ganadería en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –"En los últimos 70 años, se han registrado por lo menos tres años negativos, para la ganadería y la agricultura, y el 2022 ya se puede decir que es uno de ellos, pues aún no se presentan buenas lluvias".

Lo anterior lo mencionó el agricultor Heleno Gutiérrez, quien cuenta con 85 años de edad y toda su vida la ha dedicado al campo, donde recuerda que el año 1957 fue un año marcado como catastrófico, no llovió y no se sembró nada.

"Si hablamos de los agostaderos, no hay nada de pasto nuevo, sin agua no es posible que se tenga comida para el ganado", señaló el agricultor.

Otro de los graves problemas que ha registrado es la falta de apoyos, ya que si el agricultor siembra más de 20 hectáreas, ya no alcanza ningún tipo de ayuda del gobierno federal, algo que en esta región del país es ilógico, sembrar ocho, 10 o hasta menos de 20 hectáreas, no es costeable, aquí se necesita sembrar mucho más para poder buscar algún beneficio, pero a quien siembra o trabaja más terreno del marcado por el gobierno federal, no le dan nada, le apoyan al que no trabaja la tierra, y eso es un grave error, considero.

Lamentó que este 2022 se ha considerado como un año catastrófico, sin duda alguna que si llega la lluvia en el tiempo que sea, será bienvenida y es buena, pero para la siembra, para el pasto en los agostaderos, ya es tarde.