Falta personal para abrir Hospital Covid

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Aún y cuando el nuevo Hospital General denominado Hospital Covid-19, ya está en condiciones de atender a los pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19 en La Laguna, se sigue dando la atención en el HG antiguo, donde se cuenta con 20 camas disponibles.

Tras ser cuestionado sobre cuándo entrará en funcionamiento el nuevo HG habilitado como Hospital Covid-19, luego de que en Gómez Palacio se incrementan los contagios de coronavirus, el secretario de Salud en el Estado, Sergio González Romero comentó que se trabaja en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el nuevo Hospital Covid-19, pero el problema no es tener las 70 camas disponibles, que dicho sea de paso, ya están listas, pero el problema es contar con el recurso humano.

Agregó, “El problema es contar con el recurso humano capacitado y tener todo en orden para evitar algún problema en la evolución del hospital, que no falte absolutamente nada, pues ya revisamos y todo está perfectamente para iniciar, aunque faltan pequeños detalles que ya no son importantes”.

Sin embargo, Sergio González agregó que actualmente se está trabajando en el Hospital General antiguo, se tiene una capacidad de 20 camas disponibles para atender a pacientes de Covid-19, “Hasta el momento no hemos tenido saturación y no queremos que sucede, pero en caso de que se requiera, ello, al no contar con capacidad para atender en el HG viejito, inmediatamente se trabajará en el nuevo Hospital Covid-19”.

Cabe mencionar que el gobernador José Rosas Aispuro Torres, realizó una visita de supervisión en días pasado en este nosocomio de Gómez Palacio para verificar las adaptaciones realizadas por la Sedena, a fin de que este espacio entre en operación.

El Mandatario estatal agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, contaremos con personal suficiente para poder atender a los pacientes que requieran la atención de Covid-19, tras el recorrido que realizó en el centro hospitalario para supervisar las condiciones.