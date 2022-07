Federación adeuda recurso del fondo minero a Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM).- "Hablar es muy fácil, pero investigar, verificar lo que vas a decir, no es tan fácil, y también se entiende que así son las campañas políticas, se busca como demeritar a los contrarios, aunque sea con datos completamente falsos, por ejemplo, el tema de los mas de 100 millones de pesos, sí es cierto que el gobierno federal se los debe de entregar el municipio, estos del programa del fondo minero, pero nunca han llegado, nunca los entregaron", manifestó la alcaldesa de Cuencamé Luly Martínez

Al ser entrevistada en el programa Grilla Llanera de El Sol de Durango, donde puntualizó que efectivamente el Congreso de la Unión aprobó en el año 2018 la parte proporcional que le corresponde a este municipio del programa del Fondo Minero, donde ya se tenían proyectos de obras y acciones en las comunidades que marcaba el mismo programa, e incluso se contemplaban comunidades del sur de Cuencamé, como Emiliano Zapata y otras de la zona, "pero el dinero nunca llegó, el gobierno de López Obrador nunca entregó ese recurso y todos los proyectos ya aprobados, se quedaron en el escritorio", dijo.

Reiteró que para el próximo 31 de agosto, ella se irá con la frente en alto y muy contenta y agradecida por la oportunidad que se le dio de ser alcaldesa, “hicimos lo que pudimos con lo que se tuvo a la mano, no pudimos hacer todo lo que proyectamos y planeamos, porque los recursos que ya eran del municipio y estaban aprobados, nos los quitaron, y no hubo manera de recuperarlos, por eso hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos”, puntualizó.

Asimismo recalcó que durante su administración se enfrentaron problemas fuertes, uno de ellos fue la pandemia, "dos años invirtiendo recursos económicos para ayudar lo más posible a la población, recursos que no estaban etiquetados para tal fin, porque esta administración, como todas las administraciones, no estábamos preparados para enfrentar una pandemia".

Otro de los grandes retos fue llevar agua potable a los hogares, "el agua en el subsuelo se está agotando y cada día es más difícil extraer agua en los pozos, por lo menos uno ya se secó completamente y si a eso le agregamos un porcentaje muy alto de ciudadanos que no son cumplidos con sus respectivos pagos puntuales, nos mete más en esos problemas, la Comisión Federal de Electricidad no espera, si no hay pago corta la luz y no hay agua, y la ciudadanía se molesta, pero no nos ayuda con su pago, este es un tema muy complicado y cada administración que ya paso lo vivió, nosotros lo estamos viendo y los que vienen lo van a vivir, y cada día será más difícil atender este problema, el agua se está acabado", concluyó.