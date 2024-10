Festival de las Flores en Lerdo reúne a más de 500 personas

Lerdo, Durango (OEM).- Una verdadera fiesta fue la 4ª Edición del Festival de las Flores al que acudieron más de 500 personas en la comunidad de las Piedras en Lerdo, Durango, el aroma a Cempasúchil, a Catrinas y Catrines así como la atmósfera tradicional en la víspera de Día de muertos fue el marco en este evento en una tarde cálida típica de octubre.

Te puede interesar: Día de Muertos inspira obra en Lerdo dedicada a Francisco Sarabia

Susy Torrecillas, diputada local y anfitriona del evento, destacó la participación de todo un equipo de trabajo entre algunas autoridades del Municipio de Lerdo, además la derrama económica que se da en cada una de estas ediciones.

La 4ª Edición del Festival de las Flores, un acontecimiento vivo y colorido / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“En el marco de nuestras tradiciones del Día de Muertos, esta siembra se hace desde el mes de julio, son al menos 200 hectáreas lo que está sembrado en todo Lerdo, son más de 180 productores de flores típicas, con ellos hemos estado trabajando mucho tiempo, su venta se ha incrementado a partir de que hemos visibilizado la actividad que ellos realizan”, añadió.

Durante el Festival de las Flores, las y los asistentes degustaron de los platillos típicos de la Región Lagunera de Durango, se realizaron sesiones de fotos en los campos de cultivo de la flor Cempasúchil, Mano de León y Margaritas; además, amenizó un grupo musical que con violín en mano y talentos laguneros propiciaron un ambiente temático y tradicional.

La 4ª Edición del Festival de las Flores, un acontecimiento vivo y colorido / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Torrecillas Salazar, destacó que desde hace ya algunos años el término “floricultura que hace susceptible a esta actividad para ser apoyada por el Gobierno del Estado ya está enmarcada por la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable; entonces, se fortalece la actividad económica y el turismo”, añadió.

Recordó que gran parte de quienes asistieron al Festival de las Flores son quienes adquirieron su boleto al ser parte del Programa de Promoción Tu Fin de Semana en Lerdo, el cual apoya este tipo de actividades.

La 4ª Edición del Festival de las Flores, un acontecimiento vivo y colorido / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Asistentes del festival de las flores

Ana María, quien acudió a esta edición, señaló que es muy grato ser parte de este evento, “Me siento muy feliz de andar entre las flores, me encanta la difusión cultural que le está dando Turismo de Lerdo, cada semana se organiza un Tour, me encanta esto, porque me gustaría que lo tuvieran otros municipios, todo esto nos hace falta para ir incrementando nuestra cultura”, expuso.

Ivonne Gutiérrez, directora del DIF Municipal en Lerdo, destacó que gracias al apoyo y el ímpetu de la diputada local, Susy Torrecillas, fue posible este evento, "Aquí vemos todo el sembradío de la flor de Cempasúchil, de Mano de León y Margaritas, ha sido todo un éxito, el objetivo es que todos vean la importancia que es sembrar y el clima propicio para esta actividad productiva".