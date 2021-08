Finanzas del estado tienen en la obscuridad a Francisco I. Madero: Mauricio Gándara

FRANCISCO I MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). –El alcalde de ese municipio Mauricio Gándara González, en rueda de prensa hizo un enérgico llamado a la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado, así mismo a una empresa que instalo el alumbrado público desde la pasada administración, para que tomen cartas en el asunto y dejen de tener a esta cabecera en la obscuridad por no hacer los manejos correctos de las finanzas.

Señalo Gándara González, que cada mes la Secretaría de Finanzas le descuenta al municipio aproximadamente 400 mil pesos para el pago de las luminarias tipo led que se colocaron en la pasadas administración, pero ese dinero no es entregado en tiempo y forma a la empresa correspondiente ubicada en Monterrey Nuevo León, y por ende esta no le paga a la Comisión Federal de Electricidad, y esta le corta el servicio de energía eléctrica a los lugares públicos como la plaza de armas y algunas colonias, teniendo en total osbcuridad esos lugares, donde ha aumento en mucho el índice delictivo como los robos.

Comento que este tema ya fue abordado en el cabildo y se determinó hacen un enérgico llamado a la secretaría de finanzas, esto para que ponga orden en el caso y así poder exigir a la empresa contratada desde la pasada admiración, la cual fue aprobada por los diputados locales, para que cumpla con sus pagos a la CFE, no puede ser posible que por un manejo irresponsable se tenga en la obscuridad a la comunidad en general.

Reitero el alcalde que con muchos pontos de la cabecera en total oscuridad por los cortes de energía eléctrica, los índices delictivos han aumentado en gran medida, es imposible para los elementos policiacos recorrer todos los lugares, además de que los amantes de lo ajeno aprovechan dicha obscuridad para hacerse escurridizos, todo basados en que se le ha cortado la luz incluso a los edificios municipales, no siendo culpables del problema, sino la Secretaria de Finanzas y la empresa que también hace caso omiso de los pagos que son por más de un millón y medio de pesos.

Recordó el primer edil, que no es el único municipio que tiene este problema con esta empresa, son varios, y el congreso del Estado curiosamente solo le ayudo a la capital, Durango, quienes tenían el mismo problema, mas no se han metido a ayudarle al resto de los municipios, quienes padecen este grave problema y no hay quien solucione, de ahí el atento y enérgico llamado a la secretaria de finanzas para que ponga orden en el caso y regularice los pagos, y con ello se le respeten sus derechos a los ciudadanos de Francisco I. Madero.