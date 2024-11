Frente Unido levanta bloqueo de la planta minera Tecnobrick en Dinamita

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La empresa Tecnobrick llegó a un acuerdo con la viuda del extrabajador que falleció en sus instalaciones, este miércoles por la mañana levantaron el bloqueo de la planta minera y permitieron el ingreso del personal y proveedores industriales.

Así lo dio a conocer Ana Gabriela Ortiz Cruz, viuda del extrabajador de la empresa Tecnobrick que falleció hace tres años, quien agregó que se llegó a un acuerdo con la compañía para que continúe recibiendo una pensión económica de 12 mil pesos, arreglos en la vivienda y la edificación de la lápida.

“En su momento hicimos el bloqueo en esta planta porque hace tres años se mató mi esposo en esta planta, él entró con vida y salió muerto de su trabajo, hace tres años que yo estaba con este problema, no me resolvían no me ayudaban con nada, me miré en la necesidad de pedirle a este grupo de personas que me ayudaran, soy una persona discapacitada que no puede trabajar y dependía al cien por ciento de mi esposo”, señaló.





En contexto, cabe precisar que este martes por la tarde el equipo jurídico de la empresa, Tecnobrick SA de CV , hizo pública una denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGE), por presuntas irregularidades que presuntamente se cometieron durante el cierre de las instalaciones mineras.

Están a la espera de firmar un acuerdo en el que ambas partes se comprometen a no afectar a los más de 100 empleados de dicha industria / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

La solicitud de Ana Gabriela era que le apoyaran con una pensión económica mensual, le hicieran unos arreglos a su vivienda así como la edificación de una lápida decente a su marido, lo cual de acuerdo al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en defensa de la Vida y el Territorio no se había cumplido y por ende tomaron dicha determinación.

“Firmaron un documento donde ellos se comprometen a darme mi pensión de por vida, a arreglarme mi casa y a ponerle a mi esposo su lápida, no lo querrán hacer, le pedí a Bernardino Ochoa a que me ayudara para que me cumplan con lo que se comprometieron”, añadió.

Este miércoles por la mañana levantaron el bloqueo de la planta minera y permitieron el ingreso del personal y proveedores industriales / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Bernardino Ochoa Camacho, vocero de la organización social, dio a conocer que lo que se dio a conocer en diferentes medios de comunicación no tiene sustento, ya que lo único que ellos hicieron fue apoyar a la mujer discapacitada y viuda quien esperaba que le compañía la respaldara.

“Escuchamos una rueda de prensa, está plagada de puras mentiras, todo lo que dijeron de Recursos Humanos es mentira, no somos extorsionadores, lo que está pidiendo es muy justo, es un apego a derecho de la pensión a Ana Gabriela, se le pagaría un millón de pesos a través de mensualidades”, expuso.

Señaló que durante la mañana de este miércoles ambas partes llegaron a un acuerdo mediante un documento firmado para que se levantara el bloqueo y que por fin tanto el personal de la planta así como proveeduría pudiera ingresar a la planta minera.