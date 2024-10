Fuerza Rosa Laguna apoya a mujeres con cáncer de mama en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Para quienes integran la Asociación Fuerza Rosa Laguna, es determinante atender un aspecto que las autoridades no alcanza como es el aspecto emocional de las mujeres que enfrentan al cáncer de mama.

Te puede interesar: Afectados por Termoeléctrica Guadalupe Victoria amenazan con tomar planta si no reciben pago

En el marco de las diversas actividades que se llevan a cabo durante el mes de octubre, Susana Medrano Hernández, presidenta de la Asociación Fuerza Roja Laguna, “Tenemos dos tareas, ya que no contamos con el recurso económico porque sabemos que no hay presupuesto que alcance para un cáncer de mama, estamos avocadas a esa parte que los oncólogos por cuestiones de tiempo no pueden cubrir que es la contención emocional”, añadió.

A la fecha se han acercado como casos nuevos durante este 2024 señaló la especialista que han registrado alrededor de 22 mujeres, “ahorita tenemos pacientes vivas 97, los números es algo complicado ya que hay mucho subregistro en nuestro país, lo que sabemos es que hay alrededor de 8 mil casos nuevos en la República Mexicana; la Región Lagunera dejó de ser el segundo lugar nacional pasamos a un sexto o séptimo lugar; aún es preocupante”, manifestó.

Fuerza Rosa Laguna se enfoca a fortalecer el aspecto emocional de las mujeres / Foto: Ana Guzmán | El Sol de La Laguna

Señaló que se dedican a implementar la ‘Oncopsicología, la red de apoyo con la contención emocional a través de un grupo de apoyo que sesionan todos los miércoles a las once de la mañana en diferentes horarios y distintas instituciones de salud tanto del sector público como en el privado.

“Procuramos acercar a un experto diferente cada día para que proporcione las herramientas necesarias para hacer este tránsito de una mejor manera, nuestra otra gran tarea, sabemos que el cáncer de mama no se puede prevenir, y también sabemos que es la primera causa de defunción en la mujer en nuestro país, la única manera de abatir este índice tan alto es a través de la detección oportuna”, refirió Medrano.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Explicó que todas y cada una de las actividades se desarrollan no solo en el mes de octubre sino durante los 365 días ya que es una enfermedad que no considera ningún tema de fechas ni mucho menos clases sociales.

“Los diagnósticos cada vez los estamos haciendo en etapas más tempranas, y eso nos permite evitarle a la mujer tener tratamientos tan rudos como una mutilación, o una quimioterapia, creo que hay que seguir trabajando mucho en eso ya que es la única manera que podemos abatir tanto las defunciones y las complicaciones”, indicó.