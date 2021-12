Gaby Rodríguez representará a Durango en "Señorita Silla de Ruedas 2021"

Gabriela Rodríguez, representará a Durango en el concurso nacional de Señorita Silla de Ruedas 2021 (por sus siglas en inglés Miss Wheelchair), en Ciudad del Carmen, Quintana Roo, este es un concurso de belleza inclusiva en el cual la joven siempre había soñado con participar.

Asegura que no buscaba ganar la corona de reina sino lograr que se escuchara su voz para denunciar lo que verdaderamente viven las personas con discapacidad, "que la sociedad se dé cuenta como con una mirada, un cometario o hasta algunas palabras y acciones los ofenden, cuando lo único que piden es ser tratados por igual, que no los vean como bichos raros, con lastima, sino que los vean como seres humanos".

Gaby primera, esto como Miss Wheelchair Durango 2021 / Foto: Cortesía | Comunicación Social Poanas

Con el fin de cumplir sus sueños, realizará diversas actividades para recaudar los fondos necesarios para pagar su inscripción. Tras conocer sus historia la presidenta municipal de Cuencamé, Luly Martínez, decidió obsequiarles los boletos para transportarse al certamen para ella y una acompañante, sin embargo requiere de la solidaridad de los duranguenses parar representar a la entidad en este concurso nacional.





Más que un concurso de belleza

Con melancolía Gaby recuerda su paso por la preparatoria y la discriminación a la que se enfrentó debido a la ignorancia por parte de directivos y compañeros respecto al tema, "por ser discapacitada, se me negó el derecho a estudiar la preparatoria CBTis 115 de este municipio (Cuencamé, Durango), ya que era para los directivos era mucho problema tener un salón de clases en la parte baja del edificio, y como no se podía hacer se me negó el derecho a estudiar".

Reconoció que le han aconsejado estudiar a través de los medios electrónicos, en línea, sin embargo, no lo hacía porque "era como darles la razón a los directivos o a las personas que hablan de inclusión cuando solo es de dientes para afuera; cuantas personas más se han quedado sin seguir estudiando porque en las escuelas no hay condiciones para recibir a las personas discapacitadas", de ahí que su lucha es por lograr que exista una inclusión real en la sociedad para ellos.