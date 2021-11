Ganaderos organizados de Durango llegarán a los amparos federales

FRANCISCO I. MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). –En la inauguración de la exposición ganadera de la feria regional de esta cabecera, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, lamenta que los ganaderos organizados vayan a tener que llegar hasta los amparos federales para evitar que se cometan violaciones a la ley por la secretaria de Hacienda.

Se pretende cobrar impuestos que ya están contemplados en la Constitución y los cuales no proceden / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Manifestó Soto Ocho que, las decisiones o acciones que pretende imponer el gobierno federal en temas recaudatorios para mantener sus programas sociales activos, lo están llevando a tratar de implementar impuestos a los ganaderos, cuando esto es una violación a la Constitución, ya que ahí se contempla que no se paguen impuestos en casos muy específicos.

Mencionó que la ley es clara en este tema, y ahora en lugar de usar los pocos recursos económicos que se tienen como organizaciones, es muy posible que los tengamos que utilizar para sacar amparos federales contra estas daciones fuera de la ley.

Lamentó el presidente de la Unión Ganadera Regional, que con el actual gobierno federal se le estén quitando todos los apoyos a la ganadería, y ahora se pretende cobrar impuestos que ya están contemplados en la Constitución y los cuales no proceden, ahora se pretende apretarle el pescuezo a los que producen economía, generan empleo y desarrollo en los municipios y estados de la república, para dárselos a quienes no trabajan, no producen, solo esperan la llegada de esos programas sociales.