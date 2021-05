Gerardo Galaviz se compromete a respaldar al campo de Rodeo

RODEO, Dgo. (OEM).- El campo es una actividad que hoy más que nunca merece respaldarse, así lo manifestó Gerardo Galaviz Martínez quien se comprometió a que con el voto ciudadano será gestor permanente ante las instancias que generan apoyo al sector agropecuario, así como a productores y profesionistas del municipio de Rodeo, Durango, así lo señaló el candidato al 08 Distrito local.

En lo que fue una jornada intensa, el abanderado de la coalición estuvo en Abasolo, la comunidad de mayor población en el ámbito rural del municipio, donde dialogó con productores, quienes le hicieron saber la dificultad que atraviesan para aterrizar proyectos.

"Seré un representante popular de tiempo completo y un aliado a la hora de buscar respuestas a los productores de alfalfa, cacahuate, chile y granos básicos", dijo Gerardo, además reiteró que es hombre de resultados que gusta de hablar con la verdad y de cara a los ojos de la gente.

En el diálogo con los médicos veterinarios, donde participó José de Jesús Medina, presidente de la Asociación Ganadera de Rodeo, Galaviz escuchó la difícil situación que atraviesa la ganadería, con una sequía recurrente que merma, daña y golpea al sector pecuario.

✅Garantizar la productividad del campo de #Rodeo sin descuidar el Medio Ambiente debe ser una prioridad en la próxima legislatura. #Unidos lo lograremos.🌱 pic.twitter.com/P82LBkt7aI — Gerardo Galaviz Mtz. (@GalavizGerardo1) May 6, 2021

"Juntos podemos trabajar en busca de las soluciones, no hay una varita mágica para solucionarlos, pero sí la voluntad para encontrar las respuestas; no vengo a prometer ni a comprometer lo que no pueda cumplirles, pero sí a decirles que junto con Ustedes seré aliado permanente, al igual que nuestra compañera Luly Martínez, candidata al 03 Distrito Electoral Federal", destacó.

Un encuentro con integrantes del Club de Leones, a quienes ofreció ser aliado en esos proyectos que de manera generosa realizan a favor de las familias más necesitadas que requieren apoyos médicos.

El candidato reconoció la presencia y el respaldo de liderazgos políticos como Matías Segovia, Antonio Uribe, Andrés Villalba Rodríguez, ex alcaldes y liderazgos en las comunidades.

Son tiempos de trabajar en armonía y con tenacidad, los problemas no se solucionan con varita mágica sino con el decidido empuje de todos los involucrados en la búsqueda de respuestas positivas, concluyó Galaviz Martínez.