Gerardo Galaviz, sensible y buen servidor público: Jorge Gallegos

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Gerardo Galaviz Martínez es una persona con sensibilidad y un buen servidor público, dijo Jorge Gallegos durante el encuentro que reconocidos habitantes del municipio de San Juan del Río, Durango, sostuvieron con el abanderado de la alianza "Va por México" a la diputación por el 8° distrito local.

En el recorrido que realizó Galaviz Martínez por el mencionado municipio, sostuvo encuentros ciudadanos con habitantes de colonias, barrios y localidades rurales, como Diez de Octubre o San Lucas de Ocampo, acompañado de las dirigencias municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN).

En el encuentro realizado con Alicia Soto, hubo intercambio de opiniones de cara a la jornada electoral que se avecina, momento en el cual, Jorge Gallegos, reconocido líder de la parte norte sanjuanera destacó el quehacer que Gerardo Galaviz Martínez ha realizado en la función pública en su natal Nuevo Ideal.

"Es una persona sensible y sin duda un buen servidor público, recordando que ganar una elección para presidente municipal no es tarea fácil, porque se requiere ser respaldado por la mayoría de la sociedad, pero es más complicado ganar una reelección, porque aquí la ciudadanía ya le conoce y sabe de sus alcances, de ahí que ganar una reelección con mejor votación que la elección anterior, califica a Galaviz como un buen servidor público, por eso me atrevo a pedir el apoyo para buenos amigos como Gerardo en el 8° y Luly Martínez en el 03° distrito electoral federal", destacó el sanjuanero.

En el encuentro, estuvo presente Claudia Hernández Espino, candidata a diputada plurinominal por la alianza "Va por México", así como Daniel Calderón López, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI.