VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -El ex presidente municipal por dos ocasiones de este municipio por el Partido Acción Nacional (PAN), y que en el 2022 fuera candidato a presidente municipal por el Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Gutiérrez Cervantes, aclaro que no es un integrante activo de MC, y en el 2024 apoyara la posible candidatura de Xóchitl Gálvez, dijo.

Se le cuestionó si consideraba dejar el partido MC para regresar al PAN, detallando que no puede dejar algo donde no ha sido parte oficial, “tengo muchos amigos en Movimiento Ciudadano, pero yo fue candidato ciudadano, no como parte oficial del partido, y viendo como se van dando las cosas para las elecciones del 2024, sin duda alguna que apoyare de manera decidida la candidatura de Xóchilt, sin regresar al PAN, porque de ahí nos sacaron, pero sigo confiando y creyendo en la ideología panista, mas no de los dirigentes o titulares del partido en su momento”, recalco.

Gerardo Gutiérrez no es miembro activo de Movimiento Ciudadano en Poanas./ Foto: Archivo | Marco Robles

Detallo Gerardo Gutiérrez, que, si se quiere rescatar al país de la terrible crisis que vive, de las malas daciones que el gobierno federal está tomando, es necesario unirse a los trabajos que presente Xóchitl, por tal motivo puedo decir abiertamente que no soy parte del organigrama ni militante oficial de MC, y que trabajaremos por rescatar a México de las manos de Morena, ya que es mucho el año que se le esta haciendo a millones de familias.

Reconoció que uno de sus hijos es el líder de los jóvenes de MC en Poanas, que ese municipio tiene una regidora que llego por MC y continua representando al partido, pero ya la decisión que ellos puedan tener o tomar, es muy respetable y es de ellos, su servidor Gerardo Gutiérrez estoy muy agradecido con mis amigos del MC, pero saben de mi convicción, y saben de mi preocupación porque la mayoría de los mexicanos nos unamos para sacar a Morena de la presidencia de la república, porque lo que están haciendo es muy delicado, y nos van a llevar a todos los mexicanos a una pobreza extrema, con pésimas decisiones que se están tomando.

El PAN siempre ha sido mi partido y lo seguirá siendo, -dijo Gerardo Gutiérrez- aunque no este militando en sus filas, porque no sacaron, porque no estuvimos de acuerdo con las decisiones que tomaron, pero ahora es momento de arle vuelta a la pagina y ponernos de acuerdo con millones de ciudadanos para trabajar rumbo al 2024, donde todos los que trabajamos, todos los que a diario salimos a generar empleo, a tratar de que mejoren las condiciones de vida de nuestras familias, nos vemos lastimados, nos vemos agraviados y nada apoyados, somo los que producimos los alimentos en el campo, y es a los que mas nos perjudican las políticas selectivas del gobierno federal.