GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Me enteré a través de El Sol de Durango que me había sacado la casa que rifó el gobierno del Estado para los contribuyentes cumplidos del pago de refrendo vehicular 2022, lo cual me causó una gran alegría y emoción, pues es la primera vez que me saco algo y fue una casa”, dijo con gran emoción Ángel Samuel de la Torre Esparza.

La tarde del viernes, el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres visitó la ciudad de Gómez Palacio para hacer entrega oficial de las llaves al feliz ganador de una de las dos casas que se rifaron entre los miles de contribuyentes que pagaron en enero su refrendo vehicular 2022.

“Estamos cumpliendo con el compromiso de entregar una de las dos casas residenciales que rifamos en este sorteo en forma transparente y me da gusto que los contribuyentes cumplidos tengan incentivos y pues a nuestro amigo Ángel quien fue el agraciado, nos da mucho gusto hacerle entrega de las llaves ante la presencia de un notario público que dio fe”, afirmó Aispuro Torres.

Por su parte Samuel de la Torre comentó que es la primera vez que se saca algo en un sorteo y para mayor sorpresa fue una casa, “Es mi primera casa y aquí me voy a venir a vivir, sólo que la iré amueblando, actualmente vivo en una casa que mi madre que aún vive me la heredó, aunque está a nombre de ella”.

Gobernador de Durango entrega llaves a ganador de rifa en Gómez palacio / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Dijo que hizo el pago de su refrendo vehicular el día 7 de enero a través de Durango Digital para tener el beneficio del 25 % de descuento, pues los centros multipagos en esas fechas estaban muy abarrotados de contribuyentes y ahora mi agradable sorpresa fue que me saque la casa, es algo muy emocionante.

La casa cuenta con 4 recamaras, 4 baños y un medio baño, cochera para dos automóviles, sala, comedor, jardín y patio y se encuentra en un fraccionamiento cerrado al norte de la ciudad.

La casa residencial se ubica en la calle Acacia y Eucalipto número 646 en la Cerrada Eucaliptos del fraccionamiento Los Olivos de Gómez Palacio, cuyo valor es de un millón 800 mil pesos.

Cabe recordar que la semana pasada, el viernes, se llevó a cabo en las instalaciones del nuevo Hospital General con Especialidades, en la ciudad de Gómez Palacio, la rifa de esta vivienda en el que participaron 56 mil nombres.

En ese día tomó fe de la legalidad del sorteo la Notaria pública No. 13 Yolanda Díaz Quiñones, estuvo como testigo de honor el gobernador José Rosas Aispuro, en presencia del subsecretario de ingresos, Julio Cesar Arce Valencia, y representantes médicos de la región Laguna de Durango.

La Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado de Durango otorgó descuentos nunca antes vistos para sus contribuyentes y gracias a ello se lograron recaudar 540 millones de pesos en los meses de enero y febrero del año en curso, cantidad superior en 18 % a la meta que se habían propuesto en el presupuesto de ingresos, misma que era de 465 millones de pesos.

Fueron 155 mil 648 duranguenses cumplieron en tiempo y forma con el pago de su refrendo, ganando la posibilidad de participar en los sorteos 54 mil contribuyentes en la región laguna de Durango y 93 mil contribuyentes en Durango Capital.