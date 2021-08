Gobernador de Durango solicitará declaratoria de emergencia por intensas lluvias en La Laguna

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Vamos a solicitar la declaratoria de emergencia y luego de desastres naturales que son dos cosas, antes eso era muy ágil para obtener recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), pero habré de buscar a la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero una vez que tengamos debidamente bien armada la propuesta y que tengamos todos los elementos, pues hay que darle forma y sustentar todo para hacerle la petición y pedirle el apoyo.

Así lo declaró el gobernador José Rosas Aispuro Torres, tras realizar una gira en La Laguna de Durango, por los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Mapimí para escuchar a los habitantes afectados por las lluvias principalmente en las zonas rurales.

Al ser entrevistado al filo de las 13:30 horas del jueves en el ejido la Luz de esta localidad, dijo, "Primero estábamos muy preocupados porque no llovía, ahora nos está lloviendo en todo el Estado y eso es bueno, pero a la vez de que la lluvia trae beneficios, también ocasiona afectaciones".

Las intensas lluvias que se registraron durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves en La Laguna de Durango dejaron severas afectaciones en calles y ejidos de Gómez Palacio y Lerdo, destacando entre las afectaciones destaca la caída de bardas de aproximadamente 12 casas en el ejido Poanas y el desborde del arroyo en el ejido La Luz.

Dijo, “Vengo del municipio de Cuencamé y ahí hay problemas hasta para sembrar, ahorita por el exceso de humedad y aquí en La Laguna la verdad es que la infraestructura que tenemos no es para recibir cantidades tan fuertes de agua como la de anoche –miércoles-”.

Dio a conocer que por lo pronto se realizarán labores de limpieza en vialidades afectadas y el desazolve de canales, vamos a apoyar con maquinaria para limpiar los arroyos, los canales que se requieran y dar apoyo a la población, principalmente con la alimentación y poner a disposición los albergues.

Agregó, “Estamos pidiendo a la gente que salga de sus lugares que están muy cercanos a los arroyos, los cuales pueden correr el riesgo de desbordarse, por lo que tenemos espacios en albergues con alimentación y lo que requieran para que las familias puedan estar seguras, pero en la medida de las posibilidades desalojar las casas que se puedan encontrar en riesgo y poder garantizar la seguridad”.





Se le cuestionó si hay recursos para poder cubrir esta contingencia y respondió que no, pero los recursos tendrán que salir de algún lado, pues cuando hay contingencia hemos demostrado que se le brinda ayuda a la gente.

Sin embargo, dejó en claro que estarán tocando las puertas en el gobierno federal y “Vamos a solicitar la declaratoria de emergencia y luego la de desastres naturales, que son dos cosas y antes eso era muy ágil contar con ese apoyo con el Fonden, pero habré de buscar a la Secretaría de gobernación Olga Sánchez una vez que tengamos todos los elementos para que nos puedan apoyar”.









Aispuro Torres dijo que hasta este momento no tenían una estimación de los daños, por lo que continuó con el recorrido para documentar las afectaciones, incluso dijo, “Hay unos daños que son visibles, otros que no sabemos qué daño pueda tener las viviendas por la humedad que se tiene, pero ahorita hablar de una cifra no sería lo más recomendable, pero si hay daños en infraestructura carretera y en viviendas donde hubo más afectaciones.