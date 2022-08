Gobierno de Nuevo Ideal terminará con cero deudas: Gerardo Galavíz

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- La presente administración de gobierno municipal 2019-2022 concluirá con cero adeudo a proveedores, aseguró el alcalde Gerardo Galaviz Martínez, quien dijo que durante los últimos seis años no se adquirió préstamo alguno.

Hemos tenido una buena disciplina en la Dirección de Finanzas del Municipio, a pesar de los recortes presupuestales que tuvimos, a pesar de que esta administración fue complicada en temas financieros, se hizo todo lo posible para entregar una administrar con cero deudas, dijo el primer edil.

Hay un crédito que persiste, conseguido en el gobierno 2013–2016 que se ha estado pagando a cabalidad, adeudo al que solo faltarán algunos meses de pago para la siguiente administración y que durante los últimos seis años se atendió con puntualidad.

Estas dos administraciones municipales que presidió su servidor no generaron nueva deuda, es decir, no se contrató crédito; había uno aprobado por el Congreso del estado para hacer obra, pero afortunadamente no fue necesario, afirmó.

En lo que respecta al proceso de entrega - recepción que se avecina, respondió que iniciará el día 15 de agosto, de acuerdo a lo que marca las leyes y reglamentos, ese día queremos iniciar nosotros, reafirmó.

En cuanto a los acercamientos con la que será siguiente administración, explicó que un concejal panista le explicó que se están buscando los espacios de diálogo para iniciar el proceso totalmente apegado a derecho, transparente y esperamos rendir buenas cuentas a la sociedad en el tercer informe de gobierno que se presentará aproximadamente el día 26 de agosto, fecha que aún no es oficial pero que se aprobará próximamente en el cabildo.

La presente administración ya conformó el equipo que se hará cargo de la entrega, el cual estará coordinado por la síndico Carmen Salas, quien de acuerdo a la reglamentación ella debe encabezar este proceso de la entrega, buscaremos que sea ágil, transparente, clara, que no deje lugar a la especulación, a la duda y que permita a la administración entrante tener la claridad y empiece a trabajar desde el primer día de septiembre y queremos colaborar para que inicie bien, terminó diciendo el primer edil.