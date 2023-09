Destaca Lety Herrera triunfo de Esteban Villegas en atracción de inversiones

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM). - "Me siento muy contenta porque la gira del gobernador Esteban Villegas Villarreal fue muy exitosa. Incluso, una empresa llamada 'Sensata', líder en tecnología industrial, se instalará en el sector industrial "La Encantada" y generará más de 3 mil empleos", afirmó la alcaldesa Leticia Herrera Ale.

En una rueda de prensa en su despacho, la presidenta municipal destacó este gran logro de gestión que el gobernador Esteban Villegas Villarreal logró durante su reciente gira en Estados Unidos. Señaló la importancia de esta inversión de más de 1,800 millones de pesos que llegará a Gómez Palacio y que generará 3,146 empleos directos, principalmente para personal técnico y profesionistas.

Esta empresa estadounidense, con más de 100 años en el mercado y operaciones en 13 países, incluyendo México con sucursales en Aguascalientes, Matamoros, Mexicali, Baja California y Tijuana, eligió Gómez Palacio debido a su conectividad, mano de obra calificada y alto nivel de seguridad. El municipio se encuentra entre los 10 más seguros del país.

Me da mucho gusto dar a conocer la próxima instalación de Sensata Technologies, empresa norteamericana que invertirá 1,800 millones de pesos en Gómez Palacio y generará más de 3 mil 100 empleos bien remunerados.



Me da mucho gusto dar a conocer la próxima instalación de Sensata Technologies, empresa norteamericana que invertirá 1,800 millones de pesos en Gómez Palacio y generará más de 3 mil 100 empleos bien remunerados.

Herrera Ale añadió: "Contamos con una gran seguridad, y el gobernador Esteban Villegas y yo les aseguramos que seguiremos manteniendo los altos índices de seguridad que tenemos actualmente. No vamos a bajar la guardia, porque eso brinda seguridad a los inversionistas, incluso si son más en esta región".

Sensata desarrolla sensores de precisión y semiconductores, incluyendo controladores y software utilizados en sectores como la automatización, aviación, climatización, la industria de vehículos pesados, todo terreno y la Marina.

Destaca Lety Herrera triunfo de Esteban Villegas en atracción de inversiones / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

La alcaldesa subrayó que esta empresa no es una maquiladora, sino una entidad muy importante que no tiene equivalente en la región y que no ha habido inversión extranjera en un sector similar en más de 20 años.

Finalmente, Leticia Herrera comentó que esta es la primera de varias empresas que llegarán a Durango y Gómez Palacio, gracias a los esfuerzos del gobernador Esteban Villegas Villarreal en promover el estado de Durango y Gómez Palacio en diferentes partes del mundo. Además, se están concretando planes para que otras 14 empresas se instalen en Gómez Palacio.