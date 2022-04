Guardia Nacional, el peor enemigo de los migrantes mexicanos en las fronteras

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Un grupo de personas originarias de la región de los llanos, quienes regresaron de las fronteras después de no haber podido pasar como indocumentados a los Estados Unidos, señalaron que en las fronteras el peor enemigo de los mexicanos, son los elementos de la Guardia Nacional.

Los entrevistados son originarios de comunidades como Juan Aldama, Ignacio Ramírez, Antonio Amaro, Carrillo Puerto la cabecera de este municipio, pero detallaron que también había personas de otros municipios y Estados de la república, quienes por diferentes fronteras se han encontrado que el peor enemigo de los mexicanos que buscan llegar al sueño americano, lo encuentran en tierras mexicanas, y son los elementos de la Guardia Nacional.

Dicen que, al pasar a tierra de Estados Unidos, son detenidos por las autoridades “Gringas”, pero los tratan con respeto, con buenos modos, no los golpean ni abusan de ellos, simplemente los detienen los regresan a México, lo que no pasa con los elementos de la Guardia Nacional, desde el momento que los identifican como posibles personas que quieren pasar, son maltratados y algunos hasta detenidos con cargos inventados, y al ser detenidos algunos de ellos han sido golpeados y amenazados que no volverlos a ver porque les va a ir muy mal.

Reconocieron que no es nada fácil poder brincar a los Estados Unidos, ir de mojados como se le conoce, es muy peligroso, tanto por los diferentes grupos delictivos que existe en las fronteras como por las mismas autoridades federales o hasta locales, recalcando que en su experiencia los peores para ellos fueron los elementos de la Guardia Nacional, de ahí que los califican como los perores enemigos de los migrantes mexicanos en las fronteras.

Las personas fueron entrevistadas por separado, después de conocer que tenían poco tiempo de haber intentado cruzar, encontrando que sus comentarios son muy similares, puesto que todos reconocen como su principal problema y mal trato en México, es este grupo de seguridad del gobierno federal, la mayoría de los entrevistados asegura regresaran a buscar entrar a los Estados Unidos, regresan a descansar, a tomar fuerza de su familia y otra vez lo intentarán, por la misma frontera u otra, pero buscaran ir a trabajar para darle una mejor vida a su familia.