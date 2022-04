Habitantes de Adolfo López Mateos denuncian injusticia en pago del servicio de agua potable

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Pánuco de Coronado Dgo. (OEM).- Vecinos de la localidad Adolfo López Mateos, también conocida como Aguinaldo, solicitan ayuda al gobierno de Durango, así como al diputado local de su distrito o a quién les pueda apoyar, para recuperar el servicio de agua potable, esto ante una injusticia que comete la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con sede en Guadalupe Victoria, según señalaron.

Detallaron que desde hace varios meses el recibo del consumo de energía eléctrica en el pozo de agua que surte a esta comunidad comenzó a llegar con costos muy bajos, cuando por muchos años han tenido costos de alrededor de 18 a 20 mil pesos al mes, los recibos comenzaron a llegar de mil o 3 mil pesos, irregularidad que el responsable del sistema en la comunidad, Eloy Betancourt Aldama, reportó de manera inmediata, al señalar que no había de que preocuparse ya que la lectura y el cobro eran correctos.

Te puede interesar: El día cero está más cerca de lo que crees, Durango podría quedarse sin agua

Asimismo, reconocieron que durante varios meses vivieron esta situación, mismas ocasiones en que acudieron a la CFE en Guadalupe Victoria y nuevamente les dijeron que no había ningún problema, sin embargo recibieron un documento en el que les notificaban que tienen un ajuste y debían pagar de manera inmediata más de 350 mil pesos, y de no hacerlo se les cortaría el servicio y con ello dejarían de tener agua en la comunidad, acción que ya realizaron y la población no cuenta con agua potable, cuando nunca dejaron de pagar y reportar lo que pasaba.

Localidad Adolfo López Mateos, Pánuco de Coronado | Foto: archivo | El Sol de Durango

Los habitantes consideran que se trata de una injusticia, "porque quienes se equivocaron fueron los de la CFE, y se les reportó e hicieron caso omiso de la situación, y ahora quieren que paguen los más de 350 mil pesos de manera inmediata, cantidad que no tiene el sistema ni el pueblo, porque es un cobro hecho por una equivocación de los trabajadores de la CFE, y ahora los tienen sin agua potable, de ahí la urgencia que alguien les ayude", señalaron.

Asimismo informaron que tramitaron un amparo para evitar el corte de la energía eléctrica, mismo que fue aprobado pero la CFE no respetó, al asegurar que para ellos los amparos no tenían validez, sin importarles que el pueblo tenga más de cuatro días sin el servicio, "y por lógica sin el dinero para realizar el pago que piden la CFE, pago injusto porque se les avisó en tiempo que algo en su medidor estaba mal, pero no lo revisaron y ahora hacen un cobro de más de 35 mil pesos en una sola exhibición", concluyeron.