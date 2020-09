Habitantes de Coneto de Comonfort sufren todavía efectos de la inundación

CONETO DE COMONFORT Dgo. (OEM) .- En un recorrido que realizó el programa de la Grilla Llanera de El Sol de Durango por la cabecera de este municipio, pudo escuchar en voz de los ciudadanos afectados, que a 17 días de haber sufrido el peor golpe de naturaleza por la creciente del río, los gobiernos federal, estatal y municipal, se han visto imposibilitados para ayudarlos ante tan grande tragedia.

Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

El Sol de Durango transmitió en vivo a través de Facebook Live, los relatos de las familias que vivieron el peor día de su vida, que incluso hasta el día de hoy no pueden regresar a sus viviendas porque están habitables, y por otro lado aseguran tener miedo de que regrese una nueva creciente y ahora si pueden perder la vida, ya que en algunos lugares llegó a subir hasta más de tres metros el del agua al interior de los domicilios, como fue el caso de una persona que falleció en el lugar, la creciente cubrió por completo su, y siendo una persona con discapacidad le fue imposible que alguien le ayudara a salir.

Hasta este martes 29 de septiembre, se tenía como dato que el agua se llevó 25 vehículos en su mayoría camionetas picap y cerradas, así como una maquina agrícola conocida como tractor, 65 viviendas requiere de rehabilitación urgente, 30 personas aún tienen que vivir en un albergue que se instaló cercano al panteón municipal, muchas otras personas se fueron con familiares y amigos, decenas de familias las que no pueden regresar a su casa por miedo y por no estar en condiciones, mientras que otras tantas se quedaron sin casa, la fuerte corriente del agua de la mañana de este 13 de septiembre se las llevó destrozando todo a su paso.

Al cuestionar a las familias afectadas, señalan que las autoridades de ningún nivel han logado hacer algo por ayudarles, la presidencia municipal dice no tener los recursos y la manera de solventar tan grande problema, de la misma manera relataron que los militares y la Guardia Nacional acudieron solamente el día que el gobernador del estado José Aispuro Torres recorrió la zona afectada, al otro día se retiraron sin ayudar a las decenas de familias a mínimo limpiar sus casas, lo hacen ellos mismos con sus recursos y cuando pueden, ya que tienen que buscar la manera de reactivar su vida porque lo perdieron todo completamente.

Todos los entrevistados agradecieron a la ciudadanía por no dejarlos solos, desde los municipios vecinos, cientos de personas en los Estados Unidos que han buscado la manera de mandar alguna ayuda, familias que han acudido a llevar comida, ropa y algunos artículos para el hogar, “Sí hemos recibido ayuda, mucha ayuda, demasiada, pero es de la ciudadanía, de los gobiernos no hemos recibido nada, y no creemos que nos ayuden con algo, tendremos que salir por nuestra propia cuenta adelante de esta horrible pesadilla”, dijeron.