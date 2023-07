Habitantes de Cuauhtémoc realizarán marcha contra la CFE

CUAUHTÉMOC Cuencamé Dgo. (OEM). -Ciudadanos de esta comunidad, una de las más importantes económicamente hablando del municipio de Cuencamé, ubicada en el sur de este municipio, preparan la marcha que realizarán este lunes 24 de julio a la capital del Estado, donde señalan harán una manifestación en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de ser posible buscarán ser atendidos por el gobernador del Estado Esteban Villegas.

Los ciudadanos inconformes que se comunicación con esta corresponsalía de El Sol de Durango, detallaron que se encuentran desesperados por tener más de tres meses sin recibir el servicio de agua potable en sus hogares, lo que ha provocado una gasto muy excesivo en las familias para poder conseguir agua acarreada en pipas para sus necesidades mas básicas, y todo porque la CFE no ha realizado los trabajos de reparación o cambio del transformador que proporciona el servicio a los pozos, lo que tiene a la población, una de las más grandes e importantes de este municipio sin servicio de agua potable.

“Es una pipa por familia, la gente que tiene como trasladarla ya puede ahorrarse un poquito, pero pues la gente que no tiene es un gasto considerable por semana” | Foto: Cortesía

Apuntaron que desde la semana pasada se comenzaron a organizar, e iniciaron una cooperación para contratar los servicios de uno o dos camiones de pasajeros que los lleven a la ciudad de Durango capital, para manifestarse en la CFE, y de la misma manera ir a buscar al gobernador del Estado Esteban Villegas, para que los escuche y atienda, pues consideran que se encuentran completamente abandonados por las autoridades municipales, ya que no hacen absolutamente nada por resolver el grave problema, y todo parece que la autoridad municipal lo hace como una venganza política.

Detallaron que los costos para poder conseguir una pipa con agua, se han desbordado, pues quien tiene la posibilidad de llevarla solo ocupa algo de tiempo y de conseguir donde cargar, pero quien no tiene, por fuerza hay que pagar y no se barato, pues se paga por el agua y el acarreo, y ya son mas de tres meses con las mismas condiciones, ya se vive una situación desesperante que las autoridades y la CFE no atienden.

La situación orilla a que las familias adquieran por sus propios medios y bolsillo pipas de agua, las cuales cada vez les representa un costo de entre 150 y 280 pesos | Foto: Cortesía

Reconocieron que ya han tenido conocimiento del comunicado de la CFE, que dice que en las instalaciones se tienen problemas, por tal motivo no se puede atender el servicio, y como ciudadanos -dieron- lo que queremos es que se solucione, quien lo tenga que hacer, pero que ya solucionen y le brinden el servicio que la misma constitución marca como un derecho, ya es mucho tiempo para que se estén echando la bolita uno a otro, y quien esta pagando las consecuencias es la comunidad, donde hay personas mayores, niños, gente enferma que no se le puede tener sin agua, es una injusticia y una falta total a los derechos humanos de esas personas.

"Hasta el momento de escribir la presente información, domingo a las dos de la tarde, se tenia planeado el viaje a la ciudad de Durango para el lunes 24 de julio, manifestarse en la CFE de la capital, y de ser posible acudir a las oficinas del gobernador para buscar ser atendidos, no se puede tener a la población de Cuauhtémoc, una de las mas grande productoras de frijol, la población que mas impuestos genera en Cuencamé, sin el servicio mínimo del agua potable, un derecho que esta siendo violado", reiteraron.