Habitantes de Emiliano Zapata denuncian falta de agua potable por culpa de la CFE

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- A las afueras de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regional ubicadas en esta cabecera municipal, el responsable del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Cuencamé, así como el comisariado ejidal y varios habitantes, denunciaron que tienen casi seis meses sin servicio de agua por el pésimo servicio de energía eléctrica de la CFE.

Luis Enrique López, presidente del Comité de Agua Potable de Emiliano Zapata, detalló que ya acudieron a todas las oficinas de la CFE tanto en Guadalupe Victoria como en Durango capital, y no han encontrado quien les responda por las múltiples fallas del sistema de energía, el cual llega muy bajo en voltajes y no permite que la bomba se mantenga funcionado como para poder dotar de agua a las más de 600 familias de esta comunidad.

Te puede interesar: Sin agua potable cientos de familias en Guadalupe Victoria

Señalaron que el problema que se tiene son las instalaciones de luz ya muy viejas, las cuales fueron colocadas en el año de 1968 aproximadamente, y que no han tenido mantenimiento en más de 50 años, por esta causa los bajos voltajes causan muchos daños a decenas de aparatos electrodomésticos en los hogares, y tiene el fuerte temor que la bomba de agua pueda sufrir daño por lo mismo y la CFE no se va hacer responsable por el pésimo servicio que brinda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de Durango (@soldgooem)

Entrevistados a las afueras de la CFE, comentaron que ya los titulares de la comisión ni siquiera les contestan las llamadas, muchos menos los reciben en las oficinas y por lógica no solucionan el problema, el cual se agravó desde el pasado mes de diciembre y hasta la fecha el pueblo no tiene agua, "y no porque no tengan pozo o bomba descompuesta, sino porque la CFE no puede garantizar un buen servicio, pero el recibo de pago si llega puntual de más de 23 mil pesos mensuales, y si no lo pagas te cortan lo poco que dan de energía eléctrica, algo injusto que deben de atender de manera inmediata", pidieron.

Finalmente acudieron a los medios de comunicación para intentar que alguien los escuche y los ayude, porque ya tocaron todas las puertas de la CFE y nadie los atiende, solo les dan vueltas o les piden que sean ellos, los usuarios, los que tengan que comprar los reguladores o aparatos necesarios para tener mejor energía, cuando debe de ser la CFE quien entregue buena energía eléctrica, "por eso están cobrando cada mes, y no se les debe ni un centavo", recalcaron.