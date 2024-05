Lerdo, Durango (OEM).- De concretarse la perforación de un pozo de agua en un predio particular estarían siendo perjudicados más de 2 mil habitantes del ejido La Luz, en el municipio de Lerdo, Durango, los vecinos de este sector piden el apoyo e intervención del alcalde, Homero Martínez Cabrera para que también den parte de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Te recomendamos: Sin apoyo de la federación para mitigar estiaje en el campo de Durango

“Si dejamos que pase esto vamos a volver a los años de atrás, que no había agua, que batallábamos con el agua, no creo que vayamos a querer estar en lo mismo, ahorita si hay agua, nos ha apoyado mucho el municipio con lo que fue la Noria, y ahorita no vamos a dejar que pase esto”, compartió una de las mujeres inconformes con lo que está ocurriendo.

Habitantes de La Luz Durango, piden ayuda por pozo de agua irregular./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

En uno de los accesos principales de la comunidad justo a un costado de un plantel educativo, se puede observar la maquinaria y personal de una empresa especializada en perforaciones hídricas las que han intentado perforar un pozo de agua que a la fecha no se tiene la certidumbre del fin o por qué e motivo están intentando perforar en terrenos particulares.

La tarde de este martes, la señora Esmeralda Luévanos, sobrina de Lucio Luévanos, quien se identificó como el propietario del predio, señaló que sin explicación alguna legaron a querer perforar para la creación de un pozo de agua, “no piden permiso ni nada, yo quiero que toda la gente de aquí de La luz nos apoye, porque nos van a perjudicar, se va a acabar el agua, con este pozo si es que lo lograr a hacer se va a bajar la presión del agua o de plano se nos va a terminar”, dijo.

Habitantes de La Luz Durango, piden ayuda por pozo de agua irregular./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Aclararon que no es una situación personal, ya que esta situación estará afectando a todos en general, es por eso que solicitaron la intervención de las autoridades a quienes les compete este tema ya sea del orden federal o local; ya que argumentaron que no es lícito lo que personas ajenas a la comunidad pretenden realizar.

Citaron que en antaño ya se habían enfrentado a el desabasto de agua cuando recientemente apenas la comunidad se Romana, por lo que hoy en día se vuelve aún más necesario el vital líquido.

En el lugar se puede observar el equipamiento especializado para dichas maniobras y al menos hasta antes del cierre de esta edición las labores pudieron ser detenidas ante la insistencia de decenas de de mujeres del ejido La Luz.