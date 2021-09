Habitantes de Lerdo bloquean entrada de empresa de transportes para exigir justicia

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-“Sólo queremos justicia para mi esposo Jesús Meraz quien fue arrollado en el periférico por un camión de la empresa Garza Leal y que se hagan cargo de los gastos y afectaciones, ya que está postrado en cama y no puede trabajar”, señaló la señora San Juana Martínez Jáquez de 56 años, esposa del afectado.

Apoyada por vecinos de la colonia San Ángel, bloquearon la entrada y salida de la empresa de transporte de carga “Garza Leal”, debido a que hace más de 2 meses un camión arrolló a una persona de nombre Jesús Meraz de 58 años de oficio abonero, quien sufrió afectaciones en sus dos piernas y a la fecha sigue postrado en cama de su domicilio.

Desde las 11:00 de la mañana y a las 13:10 horas del jueves, seguía el bloqueo en esta empresa, incluso también bloquearon el ingreso de al menos 6 tráiler de carga que iban a ingresar a la empresa y quedaron varados en dos carriles del periférico, dejando otros dos libres, ello como medida de presión para que los encargados o dueños de la factoría los atiendan y se hagan responsable del accidente.

Por su parte la señora San Juana Martínez Jáquez de 56 años, esposa del afectado, recordó que el accidente se suscitó el pasado 29 de julio, a unos cuantos metros de esta empresa, luego de que su esposo circulaba en su motocicleta por el periférico rumbo a Gómez Palacio, cuando salió el pesado camión y a menos de 100 metros lo arrolló.

Sin embargo, el conductor del tractocamión siguió su camino, pero más adelante lo interceptó un agente de vialidad de Lerdo, quien le hizo ver que había arrollado a un motociclista, de ahí que se levantó la infracción, incluso en el peritaje de tránsito aparece como responsable el conductor del camión, según comentó.

Agregó que ese día, se llevaron a su esposo al hospital San José por parte de la misma empresa, además también acudieron a la Vicefiscalía en la Laguna, donde una licenciada de nombre Teresa, la cual es de la empresa, les ofreció cierta cantidad de dinero, pero fue en el área de estacionamiento.

Ante ello, la señora Martínez Jáquez no aceptó, porque la propuesta se la hicieron fuera de una oficina y no lo vio como un asunto oficial, además de que la cifra no amparaba los gastos de las lesiones.

A pregunta expresa, indicó, “La empresa Garza Leal no se quiere hacer responsable de los gastos del accidente y no es justo, desde esa fecha hasta hoy me estoy haciendo cargo, aunque mis vecinos me están apoyando, me ayudan para la despensa, para medicamentos y otros insumos para mi esposo”.

Expuso que en su momento el camión de esta empresa fue asegurado, sin embargo, ya se lo liberaron y se lo entregaron a los dueños de la fábrica de transportes, “No se vale, sólo queremos que nos hagan justicia, incluso hoy una persona salió hoy y nos dijo que si por las buenas no se arreglaron, por las malas menos”.

Cabe mencionar que eran las 13:10 horas y una persona del sexo femenino salió a dialogar con los quejosos, les dijo que si quitaban el bloqueo los atenderían, pero los vecinos no aceptaron, pues dicen no tener confianza, ya que si hubieran querido arreglar el problema ya lo hubieran hecho desde hace tiempo, de ahí que siguieron exigiendo la presencia del dueño y que se hagan cargo del accidente.