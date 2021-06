Habitantes de Nazas protestan en oficinas de la CFE por mal servicio

NAZAS DGO. (OEM). –Esta semana la ciudadanía se puso de acuerdo y salió a las calles a realizar una marcha de protesta contra lo que llaman el pésimo servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mostrando pancartas y leyendas de mucha molestia contra esta empresa que se dice de calidad Mundial.

Los testigos señalan que ya son comunes los altos costos que se reflejan en los recibos de casa habitación y pequeños negocios, los cuales además exigen pago inmediato.

Derivado del "pésimo servicio" de electricidad que ofrece dicha compañía se llevó a cabo una marcha / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

La baja calidad de voltaje es uno de los problemas más graves debido a que no se pueden utilizar dos contactos eléctricos simultáneamente y esto disminuye la fuente de energía que sirve para el correcto funcionamiento de las bombas extractoras de agua.

Del mismo modo, los vecinos indican que la empresa no tiene atención hacia los clientes, pues a pesar de que en reiteradas ocasiones se han hecho saber los problemas eléctricos que vive la comunidad, no se han resuelto, y que en todo caso, si no se paga la cantidad especificada en el recibo se corta la energía eléctrica.

Llaman a la autoridad correspondiente a que se haga responsable por la infinidad de daños causados en descargas eléctricas en aparatos domésticos, computadoras, ventiladores y demás aparatos del hogar o comercios; señalan que hay personas que no pagan energía eléctrica, porque tienen conectados los llamados “diablitos”, y estos "se los conectan los mimos trabajadores de la CFE por una módica cantidad económica personal, pero son éstos los que han dejado comunidades enteras sin luz por días".