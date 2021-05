Habitantes de Ocampo respaldan a Gerardo Galaviz

OCAMPO, Durango. (OEM).- Intenso y productivo recorrido realizó Gerardo Galaviz por el municipio de Ocampo, Durango, el candidato a diputado por la coalición "Va por Durango" en el VIII Distrito, dialogó con la gente y les reiteró su compromiso de que, con el voto ciudadano, será un legislador y un gestor en los hechos.

En el recorrido, Gerardo Galaviz estuvo acompañado de su esposa Lorely Terrazas, así como de Pedro Toquero, nativo de dicho municipio y candidato suplente; también con Socorro “Coquis” García, candidata suplente a la diputación federal por el II Distrito y Daniel Iván Mendoza, ex alcalde ocampense.

"Les doy mi palabra que no les voy fallar, pondré mi máximo empeño en la gestión de los recursos para el mantenimiento de los caminos de Ocampo, al igual que para el sector agropecuario", aseguró.

Señaló que no hace compromisos que no pueda cumplir "y el decirles que seré un diputado con presencia y atención a la gente no representa una promesa sino la reiteración que Gerardo Galaviz es una persona y político que sabe de la importancia de estar junto con el pueblo, porque soy parte de él", reiteró.

También destacó que son tiempos difíciles los que se viven, "de aquí que quienes andemos en campañas debemos valorar el sentido de la unión, el respeto, el compromiso con la gente; la política no es tema del par de meses que dura una campaña, sino debe ser convicción en cualquier trinchera donde se esté", dijo.

Para concluir el candidato dijo que es tiempo de que la política se haga cerca y de la mano de la población. "Seré un diputado gestor que acompañe a todos los presidentes municipales sin distingos partidistas, sé cómo lograrlo, tengo la experiencia y la voluntad para hacerlo, finalizó.