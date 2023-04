Habitantes de Poanas reportan fallas de energía eléctrica

POANAS DGO. (OEM). -La falta del servicio de energía eléctrica en la mayor parte de las localidades de este municipio, provoca grandes problemas a la ciudadanía, e incluso hasta en el desarrollo económico del municipio.

Te recomendamos: Continúan las fallas de energía eléctrica en los Llanos

Familias de las comunidades como La Villita de San Atenógenes o el Refugio por solo mencionar algunas, se han comunicado con esta corresponsalía, para hacer publica su queja, pues la energía eléctrica no llega como debiera de ser un buen servicio, y esto no es un problema de ahora, tienen años solicitando que la comisión Federal de Electricidad (CFE), haga lo necesario para que la ciudadanía pueda tener un buen servicio, acorde a lo que se cobra, pero no es así, cada día es peor y ocasiona grandes problemas.





Municipios Registran 5 días sin agua potable en varias colonias de Peñón Blanco

En el barrio del Refugio como en otras partes y localidades, las familias están sufriendo la falta de agua potable, y esto es debido a que el amperaje de la energía eléctrica no es suficiente para que funcione el pozo, la ciudadanía ha acudido a las oficinas de agua potable municipal, pero lamentablemente no es un problema que ellos puedan resolver, si no hay la suficiente energía eléctrica el pozo no puede arrancar y extraer agua para las familias Poanences.

En una entrevista que se le realizó en meses anteriores a la presidenta municipal Irma Araceli Aispuro, señalo que en ese momento el único problema que se tenia para poder concretar la instalación de una empresa maquiladora en la comunidad de Estación Poanas, era garantizar buena energía eléctrica, se tiene local, mano de obra pre contratada y calificada, todo el apoyo del gobierno del Estado y el municipio, pero la empresa maquiladora requiere que la CFE le garantice buena energía eléctrica, y hasta el momento no se ha logrado resolver ese problema, siendo el único que existe para la instalación de una importante fuente de empleos.

En las pasadas campañas electorales del 2022, un grupo de personas se reunieron con el entonces pre candidato a gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal, en este grupo había comerciantes, productores del campo, ganaderos y empresarios, además de amas de casa y ciudadanía en general en esa reunión le hicieron ver al entonces pre candidato, que el problema mas grande que tenia Poanas, era una deficiente energía eléctrica, mostrando cada uno de ellos su punto de vista, coincidiendo que una gestión muy importante era la de buscar que la CFE cambiara todo lo necesario y colocara los trasformadores necesarios, para que tuvieran los Poanences una mejor energía eléctrica, problema que aún existe y cada día se agranda más.