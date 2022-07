SANTA MARÍA DEL ORO, Dgo. (OEM).- Una situación difícil viven los habitantes de Santa María del Oro ante la falta de suministro del servicio de agua potable, problema que al igual que el año pasado, se repite este 2022, según denuncian habitantes del lugar.

El pueblo se encuentra sin agua potable desde hace tres días, "se repite la crisis de hace un año en nuestra cabecera municipal Santa María del Oro, esta vez por falta de pago, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía al pozo de bombeo", dijo un entrevistado.

El agua falta en todo el pueblo desde el pasado viernes 7 de julio, ninguna colonia cuenta con el servicio. El manantial Ojo de Agua suministra agua termal sólo al barrio del mismo nombre, agua que no es muy saludable por la gran cantidad de sedimentos que contiene y no es potable ya que contiene una sustancia conocida como alcaparra, destacó el entrevistado.

Asimismo, destacó que este lugar está abarrotado de pipas, misma situación que se presenta en el pozo denominado Puerto Pinto el cual raciona el agua por su escasa capacidad de captura.

Denunció que el gobierno municipal no ha puesto en marcha algún tipo de auxilio a la ciudadanía con el reparto a los más vulnerables así como ningún anuncio de corte o reactivación del suministro, "nuevamente los ciudadanos están por su cuenta atendiendo lo que por obligación le corresponde a las autoridades", dijo.

Habitantes de Santa María del Oro denuncian más de 3 días sin agua / Foto: cortesía |

Por su parte, otro trabajador de la educación hace ver que las excusas de Presidencia Municipal no justifican el abasto de agua de los barrios de la ciudad. "Las quejas no tienen eco ante la necesidad de la gente, las secuelas sin el vital líquido y las casas de los particulares de la comunidad sin agua", señaló.

Dijo que nuevamente se acude con pipas al agua mala o termal para cubrir las principales necesidades, "pero las autoridades municipales no se han querido hacer responsables de la situación y la gente padeciendo el problema. En mi caso yo tengo años sin agua potable no me llega a mi casa y cada fin de semana tengo que llevar en una pipa del agua mala a la casa", concluyó.

Finalmente indicó "decimos que aquí en Santa María del Oro es otro Monterrey chiquito, pero solo por la falta del vital líquido" puntualizó.