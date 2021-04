Habitantes de Vicente Guerrero denuncian matanza de perros por envenenamiento

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM).- Habitantes de la cabecera municipal de Vicente Guerrero, Durango, denunciaron la mañana del pasado 27 de abril, la matanza de varios perros por medio del envenenamiento, hecho del cuál aún no se ha determinado el motivo ni los responsables del mismo.

Entrevistado al respecto el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Reyes Hidalgo señaló que desde la mañana del martes varios ciudadanos de la cabecera así como de varios barrios y colonias, lo comenzaron a llamar vía telefónica y lo contactaron vía redes sociales para mostrar su coraje y molestia por el envenenamiento masivo de perros que ocurrió en el municipio, por lo que hasta el momento de esta redacción se desconoce a o los autores de esta matanza. Mencionar que en un conteo previo realizado por los denunciantes se contabilizaron 15 perros que se han reportado envenenados.

Comentó que con esta acción se le solicita a las autoridades municipales que realicen una investigación profunda para ver quién o quiénes realizaron la matanza. También mencionó que por el momento se tiene un registro de 15 perros envenenados, pero seguramente habrá más que no se han reportado, y destacó que muchos de estos animales si tenían dueño, "no eran perros de la calle, tenía una familia que los cuidaba y los alimentaba, su único pecado fue haber estado a las puertas de las casas, como muchos otros los tienen, ya que son un instrumento de cuidado del hogar", dijo.

Asimismo, el líder del PRD reconoció que sí hay un fuerte problema de perros callejeros que en ocasiones han causado daños en propiedades o a personas, "pero aquí también la autoridad municipal debe de hacer algo para retirar los animales que no tienen un dueño, una persona responsable por ellos, pero no permitir que alguien salga de alguna forma a envenenar a todo tipo de mascotas que estén a las afueras de los hogares, “si hay un problema y no es de ahora, de muchos años atrás, pero alguien debe de actuar para solucionar los perros callejeros sin dueño, y castigar a quien envenena animales sin ningún remordimiento”, manifestó.

Para concluir, Antonio Reyes Hidalgo hizo un llamado a las autoridades municipales a actuar lo más pronto posible en el esclarecimiento de este crimen, trabajar para evitarlo y por supuesto buscar la solución al problema de los perros sin dueño, el problema existe y hay que buscar soluciones, finalizó.

Detectan en Durango incremento de la explotación animal

Por otra parte, este miércoles se dio a conocer que en Durango incrementó la explotación animal, principalmente con perritas que son obligadas a tener diferentes embarazos para luego poner a la venta a sus cachorros, pero no se toma en cuenta la salud de la perrita.

La regidora Gabriela Vázquez Chacón, mencionó que es a través de las redes sociales que se han dado cuenta de esta situación que tiene que ver con el maltrato animal, indicó también que se pueden recibir los reportes con la Policía Ambiental, que es la encargada de atender el tema de las denuncias.

🐶 En atención a reportes recibidos por redes sociales, personal de Policía Ambiental, auxilia a canino que se encontraba en mal estado de salud, mismo que es traslado en colaboración con la @Salud_Municipal y la @DMSPDGO, al Hospital Veterinario Municipal. pic.twitter.com/jIlYei0atQ — Medio Ambiente Mpal. (@AmbienteDgo) February 16, 2021

Cabe mencionar que en el estado de Durango ya se reconoce a los animales como seres sintientes, lo que significa que todos los duranguenses tienen el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida e integridad de los animales.

Además esta ley tiene como objetivo proteger a los seres en mención, por ello será la ley la que determine las conductas prohibidas y además se establecerán las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad.