CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Al menos 10 personas acudieron al Cabildo de Canatlán para denunciar las anomalías que se presentan en la venta de lotes del lugar conocido como ampliación de la Colonia Ejidal, en esta cabecera municipal.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo los concejales escucharon de viva voz las quejas y denuncias ciudadanas derivadas de los atropellos que han sufrido por parte de Alfredo Núñez Jurado, vendedor de lotes en el citado asentamiento, mismos que van desde la venta de lotes en sitios no autorizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hasta la venta sobre calles, de acuerdo al plano autorizado por la anterior administración municipal así como duplicidad y varias irregularidades más.

Habitantes denuncian ante Cabildo de Canatlán irregularidades de fraccionador/ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Por ello, la regidora Alejandra Rutiaga Rosales exhortó a los afectados a poner una denuncia penal en contra del señalado, al reiterar que el gobierno municipal no tiene en su mano la solución, "no se está en la posibilidad de resolver pero sí de proporcionar información vía Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, pero no de dar solución a la problemática", dijo.

Asimismo les sugirió sostener una reunión con la fiscal de Durango, Ruth Medina Alemán, para informarla acerca de la situación irregular que prevalece y seguir los cauces legales correspondientes.

Por su parte, la presidente municipal Dora González Tremillo, quien conoce el tema ampliamente, denunció que "Alfredo Núñez Jurado promete, pero sigue vendiendo y mientras no lo denuncie por fraude seguirá haciéndolo", señaló la alcaldesa.

Agregó que “este señor está vendiendo lotes más para allá de la ampliación y hay que cuidarse”, por ello González Tremillo exhortó a los presentes y a quienes siguen las transmisiones en vivo del Cabildo.

Por su parte, el regidor Javier Escalera Lozano destacó la importancia de interponer de inmediato una denuncia penal, "es básico hacerlo, de lo contrario, dicha persona seguirá defraudando a más gente, haciendo ver su extrañeza del porqué el abogado que los asesora, por parte de la administración municipal, un abogado de apellido Cano, no lo ha hecho", dijo.

También destacó que el fraude está muy bien estructurado, "porque cada escritura que emite la Notaria Pública tiene algún pequeño detalle que no las hace igual, a pesar de que en casos se trata del mismo lote".

"Es un fraude lo que les han hecho y deben Ustedes defender su patrimonio", puntualizó la regidora Rosa María Alvarado García, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Cabildo.

A la reunión acudieron 10 afectados, sin embargo Luisa María Valenzuela destacó que pudieran ser al menos 80 personas, sin contar a quienes compraron de buena fe pero no están en el país.