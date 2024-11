Habitantes solicitan un docente en la Telesecundaria de San Juan de Guadalupe

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- El supervisor escolar, Vicente Guadalupe Martínez Palacios, quien es responsable del sector que comprende los municipios de San Juan de Guadalupe y Simón Bolívar, solicitó a las autoridades que se les asigne un maestro o maestra en la comunidad de Salitrillo.

Ante la desesperación por la necesidad de un docente que se tiene en la Telesecundaria de Salitrillo, el supervisor de la zona escolar detalló que hasta el momento ninguna autoridad los ha atendido, por lo que se espera que les brinden el apoyo necesario a los casi 10 estudiantes con los que cuenta este plantel educativo.

La Telesecundaria 642 con clave de centro de trabajo 10DTUB0642, pertenece a la comunidad de Salitrillo, en el municipio de San Juan de Guadalupe, no cuenta con docente, esto luego de que la anterior maestra accedió al acuerdo 754, "el cual es un acuerdo presidencial, por ello, hemos estado desde el pasado 12 de noviembre mandando oficios al Sistema de Telesecundarias y por su parte no ha habido respuesta, el día de hoy volvimos a girar otro oficio para saber qué es lo que va a pasara con la vacante de esa institución ya que es una institución de movilidad unitaria que cuenta con una cantidad de nueve alumnos”, explicó.





Asimismo, agregó que por la lejanía del plantel educativo, especialmente de la cabecera municipal, es la importancia que tiene este tipo de escuelas mediante el Sistema de Telesecundarias.

Imagen ilustrativa / El supervisor de la zona escolar detalló que hasta el momento ninguna autoridad ha atendido su problemática / Foto: archivo / OEM

“Lo único que pido es que el Sistema Estatal de Telesecundarias me dé una respuesta de cuando se estaría cubriendo dicha vacante de la escuela, pues estamos violentando el artículo 3ro constitucional donde habla del acceso y garantía de una educación integral y una educación de excelente, la maestra accedió a ese acuerdo presidencial desde el pasado 31 de octubre, ella nos ha estado apoyando y de manera intermitente brindando todavía clases, pero aquí sería todavía violar el derecho de la maestra y seguiría teniendo por aquellos lados ya que ella trae un documento que ya no le permite estar en la institución educativa y Telesecundaria hasta el momento no ha dado una repuesta”, añadió.

Finalmente, Vicente Guadalupe pidió al director del Sistema, Diego Arreola, que les apoye con esta solicitud y de esta manera cumplir a la sociedad en el rubro educativo en la entidad duranguense.