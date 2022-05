Habrá pavimentos hidráulicos en las calles de la colonia ejidal de Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO, DGO. (OEM). - En la colonia ejidal de esta cabecera, el candidato a presidente municipal Orlando Herrera Aviña y su planilla de la coalición "Va Por Durango", se comprometieron con los vecinos a pavimentar las calles de esta colonia, las cuales serían la calle Pino, Adolfo López Mateos, 5 de febrero y Fresno.

Así mismo el candidato Orlando Herrera y su equipo, escucharon las peticiones de los vecinos, donde destacan la construcción de un domo y una cancha para su parque, señalando el candidato que se trabajará en el tema para llevarlo a la realidad, resaltó también que en esta colonia se está realizando la construcción del auditorio cultural, una de las obras más importantes para el municipio, dijo.

Comento Orlando Herrera, que no solo era hacer compromisos con la sociedad, no se puede llegar y hacer promesas por prometer, se tiene que saber cómo hacer las cosas, cuando dinero hay en el municipio, como repartirlo para podre cumplir con todos los sectores, y si en esta ocasión les digo que podemos pavimentar estas calles, es porque sabemos cómo hacerlo y de donde tomar los recursos, hoy sabemos con cuanto contamos, que podemos prometer y también hasta donde nos podemos comprometer, a la ciudadanía no se le puede estar engañando con espejitos, debemos de ser claros y comprometernos con obras realizables, y las obras en la colonia ejidal son viables y es posibles realizarlas, dijo.

Para finalizar, el candidato aseguró que la colonia ejidal y todas las colonias del municipio, tendrán total respaldo de la administración, seguirán muy de cerca los temas importantes que inquietan e interesan a la ciudadanía, por eso pidió el cinco de junio la confianza de todos los ciudadanos de Vicente Guerrero, para que con su voto sea posible seguir trabajando para tener cada día un mejor Vicente Guerrero.