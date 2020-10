Hace más de 20 años no hay refrigerador para medicamento en el ISSSTE de Paso Nacional

PASO NACIONAL Nazas Dgo. (OEM).- Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta comunidad, denunciaron que hace más de 20 años no tienen un refrigerador donde poder guardar el medicamento que deba de estar bajo cierta temperatura, además señalaron que actualmente el medicamento como la insulina, la guardan en el refrigerador de un puesto de gorditas a las afueras de dicho instituto médico.

Comentaron que estas quejas ya se comunicaron vía telefónica a la delegación del ISSSTE en la capital del estado, pero la respuesta que recibieron al plantear su problema fue que no son la única clínica que tiene el problema de falta de refrigeración, hay varios municipios donde no se tiene un refrigerador y cada médico tiene que buscar la manera de solucionarlo, así sea pidiendo permiso de guardar medicamento en un puesto de gorditas o en un domicilio particular.

Los derechohabientes de esta localidad se manifestaron preocupados porque ya es momento dijeron, de recibir la vacuna de la influenza, pero tienen el problema de que no puede llegar a la localidad de Paso Nacional porque ahí el médico encargado de la clínica no tiene un refrigerador donde almacenarla en lo que se le aplica a todos los derechohabientes, siendo muchos de ellos pensionados y jubilados que les resulta muy difícil poderse trasladar a otra comunidad para recibir dicha vacuna.

Para finalizar la entrevista, solicitaron a las autoridades competentes tanto en el estado como en la federación, que atiendan esta problemática, señalaron que "no puede ser posible que en la clínica del ISSSTE de la comunidad de Paso Nacional, tengan más de 20 años con un refrigerador fuera de servicio, no puede ser posible", agregaron que el medicamento se tenga en un refrigerador donde se almacena comida y refrescos que tienen a la venta en un puesto de gorditas a las afueras de la clínica.