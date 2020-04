Hasta 80 por ciento ha bajado el pasaje a taxistas de Cuencamé

CD. CUENCAMÉ DGO. (OEM). –El sector del transporte como lo son los carros de sitio de esta cabecera, están pasando el peor de los momentos en el tema económico de la historia, ya que sus solicitudes de trabajo están cayendo hasta en un 80 por ciento, e incluso hay quienes se pasan el día sin tener una corrida.

Entrevistados varios de los taxistas que están ubicados en la plaza de armas de esta cabecera, reconocieron que están pasando uno de los momentos más difíciles en la historia de los carros de sitio en este lugar, ya que han enfrenado otras crisis económicas o situaciones como lo que se llegó a vivir en su momento por la violencia hace aproximadamente 10 años, pero ni aun así llego a caer tanto la solicitud de transporte de personas, cuando de unos 20 días a la fecha les ha llegado a caer de un 50 hasta un 80 por ciento el trabajo, llegando compañeros a pasar el día sin una sola corrida, ya que no hay gente en la calle.

Se les pregunto si están recibiendo algún apoyo de sus sector o sindicato, manifestado que hasta la fecha nadie se ha acordado de ellos, al contrario les han llegado a comentar que quien no haya pagado la cuota sindical correspondiente debe de ponerse al corriente, pero del sindicato o del gobierno para ayuda da ellos no hay nada, lo que hace muchos más difícil este momento de crisis.

Mencionaron que en la plaza de armas de Cuencamé hay dos sindicatos de carros de sitio, pero a ninguno sus líderes tanto locales como estatales les ha brindado ningún ayuda, y el problema se le empeora a quienes tienen pendientes pagos ya sea de sus vehículos o de renta de palcas, porque en ninguno de los dos lados comprenden la situación y solo reclaman el pago puntual, lo cual es muy difícil porque no hay pasaje, no hay manera de obtener dinero para salir de esos compromisos, y de llegar haber algo de entrada económica, primero se tiene que asegurar el alimento de la familia, a quienes se les pide que no salgan de la casa pero tiene que comer, y los pagos pendientes o los abonos, tendrán que esperar, y muy probablemente se ponga más difícil el problema por no haber tenido con que pagar los abonos puntuales.