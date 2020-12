En Canatlán se dan más contagios de Covid en el hogar que en la calle

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El mes de noviembre incrementó el número de contagios por Covid-19 en el municipio de Canatlán y existe la idea de que se están dando en la calle, pero durante el mes pasado los contagios dieron al interior de los domicilios, así lo dio a conocer Kitzia Zamora Salazar, directora del Hospital Integral de Canatlán.

Entrevistada en el consultorio Covid-19, donde actualmente labora, la profesionista respondió que la cabecera municipal es el lugar de mayor número de positivos pero también se observan en localidades como Nicolás Bravo, Martín López, San José de Gracia, Ricardo Flores Magón y empiezan en Colonia Anáhuac, El Progreso, Ignacio Manuel Altamirano y en Santa Lucía, donde comienzan a repuntar, al igual que en los poblados Arnulfo R. Gómez y La Soledad.

"Hay la situación de que la gente piensa que se están contaminando en la calle pero el último mes de noviembre los contagios fueron en el interior de los domicilios, ahorita la cantidad de personas que está contagiándose se cuentan en dos, tres, cuatro y hasta cinco en un mismo domicilio", destacó.

Agregó que: "eso quiere decir que estamos trabajando mal al interior de los hogares, porque pensábamos que nada más cuando salen a compras o cuando salen a trabajar se contagian.

Ahorita estamos haciendo trabajo en equipo con las personas que tienen a su cargo empleados, trabajadores, obreros al interior de los trabajos; ellos hacen su parte teniendo el uso adecuado de cubrebocas, usando el gel, manteniendo la sana distancia, teniendo barreras físicas entre sus empleados y eso nos ha permitido bajar la incidencia durante la estancia laboral”, dijo.

Sin embargo, la doctora destacó que en los domicilios no se toman las medidas correctas, esto al verse un aumento en el número de casos de Covid, "ya que al interior del domicilio no aíslan a la persona contagiada, no se tienen los cuidados necesarios y nos genera brotes familiares", señaló Zamora Salazar.

Puntualizó que al llegar al domicilio "bajamos la guardia y nos sentimos protegidos porque estamos en nuestro hogar, nos quitamos el cubrebocas, dejamos de lavarnos las manos, coincidimos toda la familia en un mismo espacio y es como nos estamos contagiando dentro del hogar", indicó.

Asimismo, destacó que en las últimas tres semanas en repunte al interior de los hogares ha sido mayor y destacó que es la población entre los 20 y 29 años la que tiene mayor movimiento y la que menos se cuida.

Para finalizar dijo que "eso nos da la ventaja de que son personas que no han presentado complicaciones pero están llevando el virus hacia los adultos mayores, que sí están presentando los síntomas, que sí se está complicando, que es cierto que él nunca salió a la calle pero sí le llevaron de regalo a su domicilio el Coronavirus, concluyó.