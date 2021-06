He superado los retos siempre: Alan González

Siempre he superado los retos y este seis de junio podré superar uno más, al salir triunfador en las boletas para ser diputado local por el Distrito 05, declaró el candidato de Movimiento Ciudadano, Alan González.

El joven egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez, destacó su deseo por estar en el Congreso del Estado, no para hacer un modo de vida, puesto que tiene los ingresos a través de su empresa, para poder vivir dignamente.

Destacó que siempre ha enfrentado retos al competir contra el dinero y el influyentísimo de candidatos, como lo hizo en su época de estudiante. Ahora estoy frente a una "maquinaria" muy fuerte de partidos tradicionales que portan todo el dinero posible para hacer una campaña, sin embargo eso no me achica, porque mi campaña ha sido de un trato directo con la ciudadanía la cual me expresan estar harta de los mismos de siempre".

Alan González Pacheco, sostuvo que la vieja escuela de muchos candidatos de entregar cosas a la gente para que salgan a votarlos, ya no es una garantía de triunfo, la ciudadanía vota por los mejores perfiles.

El joven empresario, durante la entrevista afirmo que recorrió todo el Quinto Distrito, en donde conoció de viva voz y miro las necesidades que tienen, la falta de asistencia médica, la necesidad de mejor educación y seguridad pública.