Heladas tardías afectan la floración del manzano en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Las heladas tardías que se registraron en la zona frutícola de Canatlán dañaron al cultivo del manzano, que se encuentra en la etapa de la floración, mencionaron, por separado, los productores Ramón Delgado Campos y César Octavio Gallegos Gutiérrez.

"Hay un daño significativo por heladas el día de ayer viernes al amanecer", dijo Ramón, en el rumbo de la cañada lo que había de flor abierta aproximadamente un 30%, se dañó de manera irreversible, con temperatura de seis grados centígrados, que es letal para la flor abierta.

Para dañar desde el botón rosado hasta la flor abierta solo se necesita temperaturas abajo de 3.5 grados centígrados, afirmó, haciendo ver que el daño no aparenta ser mayor del 30%, en términos generales; en el ejido Canatlán, aunque fue severo el descenso de temperatura, no hubo demasiado daño, debido a que el 60 ó 70 por ciento que viene brotando aún no está en flor abierta. "Hay mucho estadio de botón floral y ello nos alienta", dijo Delgado Campos.

Por su parte, César Octavio, quien además preside la Integradora Regional de Productores de Manzana y es reconocido fruticultor, afirmó que hay afectación al registrarse temperaturas de tres y cuatro grados bajo cero, sobre todo por el rumbo del ejido J. Guadalupe Aguilera.

Floración del manzano | Foto: cortesía | Ramón Delgado Campos

Asimismo destacó que en este momento no se puede hacer una estimación del grado de afectación ya que a veces la helada afecta solo a los pétalos de la flor y no al pistilo, reiterando que sí hay afectación.

También dijo que hay productores, él incluido, que buscan prevenir daños a través de la aplicación de riegos a la plantación, sea por aspersión o rodado, inclusive hay quienes aplican anticongelante y también se recurre al sistema de quema de pacas de tlazole y leña, buscando que la temperatura disminuya lo menos posible en la huerta.

"Será al paso de los días cuando se conozca la real afectación, haciendo ver que la temporada de las heladas tardías puede continuar hasta principios de abril e inclusive un poco más para allá, como ha sucedido en años pasados", concluyó.