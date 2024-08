Homero Martínez interpondrá una denuncia contra exregidora de Morena

Lerdo, Dgo (OEM).- El alcalde de Lerdo, Durango, Homero Martínez Cabrera, anunció públicamente que interpondrá una denuncia por difamación contra la ex regidora de Morena, Georgina Solorio por las declaraciones vertidas sobre presuntos actos de corrupción en un supuesto contrato de la venta de aguas tratadas. Le aseguró que lo que ha declarado son mentiras de las cuales habrá consecuencias por la vida legal como lo marca la constitución.

“Yo iniciaré un proceso legal por demostración, por difamación porque en este momento no existe un contrato que se haya firmado donde exista la venta de dichas aguas”, afirmó el edil.

En contexto, en días pasados la hoy diputada local electa por Morena, Georgina Solorio, en diversas reuniones y a través de sus redes sociales personales compartió que el alcalde de Lerdo estaría siendo beneficiado por la compraventa de un contrato de las vías residuales.





“El contrato al que se hace referencia en los medios de comunicación y redes sociales, voy a referirme en particular a Georgina Solorio quien dice que Homero se va hacer rico, eso es una vil mentira, en buen ánimo yo pediría que no mal informemos a la ciudadanía, es una mentira porque no existe un contrato de compraventa todavía”, señaló el edil.





“Lo único que este honorable Cabildo fue hacer es autorizar al director del Sistema de Agua del Municipio a que se pudiese ver la posibilidad de vender el agua a ese particular, en este momento yo les puedo decir y asegurar categóricamente: no existe un contrato todavía porque estaremos en mesas de negociación lo que a usted se les turno fue un borrador de ese contrato inclusive el secretario lo conseguimos ese contrato del Municipio de Gómez Palacio donde ellos tienen un convenio nosotros no tenemos un referente y al menos teníamos que tener las bases y, estábamos trabajándolo por lo tanto no existe un contrato en este momento”, reiteró.

Señaló que otra de las afirmaciones que hizo la exregidora Solorio sobre que en La Laguna “nunca se ha sembrado frijol, es histórico, allá en los llanos si se siembra, pero aquí en La Laguna nunca en la historia yo he sabido, el algodón es el histórico de La Laguna pero nunca he sabido que la gente se haya dedicado a la siembra de frijol es otra mentira la que quieren enlodar ensuciar y me imagino que hay intereses políticos para el año que entra y esa es la manera más fácil de denostar lo que estamos haciendo en esta administración municipal”, detalló el edil.