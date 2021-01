Hospitales integrales de Rodeo no son hospitales Covid: Jurisdicción 4 Rodeo

RODEO, Dgo. (OEM).- Están presentándose muchos casos, la gente sigue negándose a usar el cubreboca y a tomar medidas de prevención como la sana distancia, hay resistencia en todos, en mucha gente, con actitudes negativas en cuanto al cuidado preventivo personal, dice la doctora Alejandra Fernández Mata, titular de la Jurisdicción Sanitaria 4 con sede en Rodeo.

La profesionista hace ver que en este momento es difícil encontrar respuesta en las instituciones médicas de segundo nivel, los hospitales integrales contamos solo con médicos generales y pasantes; no somos hospitales Covid, asevera.

“En la ciudad de Parral, Chihuahua ya no quieren recibir nuestros pacientes, nos dicen que los llevemos a la ciudad de Durango, ya no tienen espacio en lo que es la ciudad más cercana de Ocampo, Parral. En el norte es lo único que tenemos.

La semana pasada trasladamos a un paciente al Hospital 540 de la ciudad de Durango, no lo recibieron y al final pudimos ingresarlo a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

Respondió que el mes de noviembre creció el número de casos positivos, en diciembre bajó, pero porque la gente no acudió al médico.

“Estamos en una situación crítica debido a que la gente no entiende; tenemos los recursos para frenar la pandemia, sin embargo, veo una situación fuera de control porque la gente no entiende que debe protegerse con las medidas preventivas.

En temporada vacacional vino gente de Ciudad Juárez, de Chihuahua, a visitar familiares, hubo fiestas y celebraciones, como una gran celebración de quinceañera en Rodeo, no entienden que no deben acudir a velorios ya que de ahí han salido muchos casos. Es probable que en diez días aumentarán los casos. No entienden la gravedad del asunto”, destacó.

Respecto a las pruebas para detectar el Covid-19 respondió que existe un protocolo de valoración y no como muchas personas buscan hacerlo, pidiendo una prueba Covid-19 porque tienen que acudir a una cena, a un evento.

Previa valoración de un médico se hace una prueba y en caso de duda lo recomendable es el aislarse; Lo más importante no es la prueba sino el aislamiento, reitera, pero la gente se contagia porque de plano así lo quiere.

Los gobiernos municipales y las instituciones de salud han hecho lo humanamente posible para evitar la propagación, se han hecho acciones de información, de apoyo, de sanitización, pero muchas personas de plano no lo entienden y no las quieren acatar, puntualizó la profesionista.