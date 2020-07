Huerto solar aún está suspendido

CANATLÁN, Dgo.(OEM).- Iniciada desde finales de marzo, detenida cuando la suspensión de labores por contingencia y reanudada el día primero de junio cuando reabrieron puertas, se mantiene la protesta de camioneros de carga frente al acceso al huerto solar, que desde principios del año pasado construye la empresa de capital chino Risen Energy.

Entrevistado la noche de lunes, David Antonio Contreras Sánchez, gerente de planeación de Risen Energy dijo que están a la espera de solucionar este problema, que es entre tres sindicatos de camioneros de carga y la empresa VICA, estaba negociándose en la Junta de Conciliación y Arbitraje, una situación que a su juicio de repente se vuelve compleja, porque cuando todo parece estar a punto de solucionarse se regresa a los inicios.

Hace un par de semanas estaba a punto de arreglo, cuando los camioneros mencionaban que se les adeudaba ya sólo ciento veinte mil pesos pero poco después sacaron que no, que eran varios millones, como lo mencionaban en un principio, lo cual lleva a dudas.

Lo cierto es que si bien es cierto no están los camioneros frente a las instalaciones, como lo hicieron en marzo, si están al pendiente de que no haya ingreso de maquinaria o entrada masiva de personal, lo que ha provocado problemas para la terminación de la obra, afecta para los tiempos que se tienen para alcanzar una fecha de interconexión con la Comisión Federal de Electricidad, retrasa los avances de obra y afecta directamente a un promedio de cuatrocientos trabajadores que no han podido regresar a laborar.