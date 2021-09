Impiden paso a Transportes Moctezuma en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Trabajadores del volante de la línea “Cereso”, conocidos como camiones azules, bloquearon el bulevar “Cereso” pero sólo para evitar que ingresaran las unidades de Transportes Moctezuma (verdes), quienes abandonaron la ruta hace casi 10 años, y ahora la subdirección de Transporte en la laguna quiere darles la autorización con un documento vencido y con varias irregularidades.

Nuevamente se inconformaron los choferes de dicha línea, por lo que el jefe de la Ruta Cereso, organización que pertenece a la CTM Gómez Palacio, Álvaro Velázquez Martínez, respaldado de sus agremiados, colocaron camiones en el bulevar “Cereso” esquina con calle Solidaridad, así como en las inmediaciones del antiguo Cereso II, para evitar el paso de los transportes Moctezuma, debido a que afectan sus ingresos y señalan que están irregulares.

Bloquearon el bulevar “Cereso”./ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Molesto señaló que esta medida de protesta es porque su ruta, la cual cumple con todas las normas legales, está siendo invadida por la línea de camiones conocida también como los “verdes” y que incluso son suburbanos, la cual hace casi una década abandonó la ruta y hoy con irregularidades quiere entrar.

Incluso mencionó, “Hemos puesto la queja en la subdirección de Transporte en la región lagunera, pero no nos han hecho caso, pues todo indica que están favoreciendo y hasta premiando a esa línea de transporte, la cual hay que recalcar que es Suburbano y nos indicaron que cuenta con una autorización”.

“Incluso desde hace varios días estamos pidiendo que nos muestren la autorización, pero no lo han hecho, hasta apenas hoy al medio día –ayer lunes- y fueron los agentes de la subdirección de transporte, pero verificamos la vigencia y esta tiene del año 2020, de ahí que ya feneció, además viola otros artículos, porque para empezar tienen que darnos a conocer dicho documento con 60 días de anticipación y no lo cumplieron, además no tenemos ningún convenio con ninguna otra organización que no sea la CTM”, explicó.

Velázquez Martínez aclaró, “Lo único que estamos defendiendo es nuestro patrimonio, tenemos más de 25 años de prestar el servicio a la comunidad en esta zona norte de la ciudad, de la cual hemos atravesado mal tiempo, como las lluvias, vialidades en su momento en mal estado, así como la inseguridad en su etapa más álgida y nunca hemos dejado de prestar el servicio a pesar de que se cerró sus puertas el Cereso, lo que nos ocasionó que disminuyeran los ingresos”.

Pero la línea de transportes Moctezuma, ellos abandonaron desde hace casi 10 años la ruta, pero no sólo está la dejaron, sino hay otras 4 más, que son; Cumbres, el Bordo, Gómez-Lerdo y directo, es por ello que ahora nos sorprende que quieran entrar, de ahí que hacen el llamado a la Dirección General de Transporte en el Estado de Durango para que tome cartas en el asunto”.

Finalmente Álvaro Velázquez dijo, “Sólo estamos pidiendo que se respete la ley, porque incluso están empalmando nuestra ruta desde el bulevar Cereso hasta la prolongación Madero en el centro de Gómez Palacio y ahora nos indican que quieren entrar por la Enrique Unzueta, pero esto ya sería una ruta nueva y para ello tienen que cumplir con muchos requisitos y evaluar la factibilidad para poder autorizar, pero con ello estarán perjudicando otra ruta de camiones azules que es la “San Antonio”.