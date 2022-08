Imposible despedir a todos los trabajadores municipales de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Para la próxima administración municipal que inicia el 1 de septiembre de 2022, sería prácticamente imposible poder despedir a todos los trabajadores municipales, además de que sería muy irresponsable hacerlo, puesto que las liquidaciones se llevarían varios millones de pesos, indicó el alcalde electo David Ramos Zepeda.

En entrevista para El Sol de Durango, en el programa Grilla Llanera, Ramos fue enfático al señalar que se dialoga con los dirigentes de los partidos políticos que participaron en la alianza "Va por Durango", ya que no serán muchos espacios los que se dejen en la administración municipal, "sería irresponsable sacar trabajadores nada más para acomodar a otros, no se puede, no se tiene el dinero suficiente y seria irresponsable correrlos y dejar que se demande al ayuntamiento, demandas que causarían graves problemas económicos a futuro", dijo.

Asimismo añadió que continúan las pláticas porque sí tendrán espacios en direcciones y mandos medios, pero tampoco se podrán meter a decenas de personas por cada partido, "no se puede inflar la nómina de manera irresponsable solo por cumplir compromisos políticos, habrá espacios para el PRI, para el PAN y el PRD, así como para personas de la sociedad civil que cumplan con el perfil que se necesita para que den resultados los departamentos y direcciones", destacó.

Ramos Zepeda dijo no tener totalmente confirmados los cargos o nombres de posibles directores ya que aún se analizan, aunque los cargos sean a propuesta de los partidos políticos, deberán de cumplir el perfil que busca el alcalde, pueden presentar ternas y se escogerá a quien cumpla con dicho perfil, "no será imposición de los partidos solo porque les corresponda, no es así como se manejan los acuerdos de estas alianzas, puesto que los acuerdos son trabajar unidos para dar mejores resultados a la ciudadanía, y para eso se ocupa que tengan el perfil adecuado, y no solo por recomendaciones".

Reconoció David Ramos, que no será nada fácil el poder cumplir los compromisos realizados, el atender las múltiples necesidades que se tienen, pero también reiteró que se necesita rodearse de gente comprometida, que use la imaginación para poder atender todo lo que se presente, cada perfil, cada director tendrá que utilizar toda su creatividad para buscar formas, para gestionar, y no solo estar esperando que le resuelva el alcalde cada problema.

Finalmente anunció la creación de una nueva dirección, la cual estará enfocada a la de atención al migrante y sus familias, donde regresará el apoyo para la gestión de las visas, además de tener contacto directo con los paisanos, "cuando vengan a México o tramites que se necesite realizar, gracias a los paisanos recibimos muchos millones de dólares cada año en remesas, mínimo necesitamos atenderlos bien", puntualizó.