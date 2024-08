Impulsa Mijares el deporte entre los jóvenes de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Una de las máximas figuras del boxeo local y tercer regidor en el Ayuntamiento de Gómez Palacio, como lo es Cristian Mijares, sigue promoviendo el deporte entre la juventud de La Laguna.

Te puede interesar: “Metralleta” Martínez triunfa en Tijuana

En esta ocasión, el también presidente de la comisión de deporte y juventud, realizó la entrega de calzado deportivo y zapatillas profesionales de su propia marca, CM, para Maximiliano Mendoza, joven promesa del boxeo en el municipio.

"Siempre lo he manifestado: el deporte es refugio y salvación para las nuevas generaciones, por eso siempre he apoyado desde la posición en la que me encuentre a los chavos de nuestro municipio, y así puedan continuar su preparación y sean los mejores en la disciplina deportiva que más les apasione". Comentó Mijares.

Añadió que, se proyectan cosas muy interesantes en materia deportiva, pues es mucho el talento con el que cuenta esta gran ciudad, cuna de grandes figuras deportivas que han puesto el nombre de Gómez Palacio en alto.

Municipios Rehabilitan cancha uno de la Unidad Deportiva de Gómez Palacio

"Siempre he tenido la voluntad de apoyar a los niños y jóvenes, por lo que quien así lo requiera, pueden venir a dejar su solicitud en la oficina de la tercera regiduría y haciendo equipo con la señora Presidenta Municipal Leticia Herrera Ale, haremos lo necesario para apoyar a nuestros futuros campeones y campeonas de esta gran ciudad con estrella.". Finalizó.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





También enfatizó que desde que inició esta gestión municipal se ha dado seguimiento a cada una de las personas que apoyan con el objetivo de que las y los deportistas continúen con sus diferentes disciplinas, sobre todo, señaló, para priorizar siempre que se vayan formando como personas de provecho y gente alejada de cualquier influencia negativa. Lo cual dijo, será determinante para que logren sus objetivos personales, ya sea desde el ámbito deportivo o educativo.