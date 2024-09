Lerdo, Durango (OEM).- En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, este martes 10 de septiembre, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) Lerdo llevó a cabo una Foro en el lobby del Teatro Hermila Galindo, donde diferentes ponentes abordaron este tema tan importante para implementar y promover acciones entre los jóvenes a fin de prevenir cualquier suceso lamentable.

Te puede interesar: UJED Impulsa vinculación académica con talleres en Gómez Palacio

La directora del IMM, María del Refugio Adame Güereca, señaló que el Presidente Municipal Homero Martínez Cabrera está preocupado por atender este tema y brindar a la ciudadanía las herramientas para la prevención, razón por la cual, todo el año se realizan actividades a través del Instituto de la Mujer.

Impulsan prevención del suicidio con Foro Educativo en Lerdo / Foto: Cortesía

Como primer ponente, Mario Yair Romero Domínguez, coordinador del área de Prevención Social y Participación Ciudadana Región Laguna, explicó que el suicidio es una conducta aprendida a través de factores externos. Desde la Criminología y Necrología se estudian los problemas sociales, educativos, económicos, familiares; factores endógenos y exógenos; desarrollo de personalidad; cuestión de análisis, entre otros puntos.

Añadió que: las redes sociales y tecnología está influyendo en los jóvenes y niños. También expuso que los cambios de patrones de conducta y de vestimenta en una persona son un signo de alerta.

Impulsan prevención del suicidio con Foro Educativo en Lerdo / Foto: Cortesía

La mayor incidencia de suicidios se encuentra entre las edades de los 15 y 19 años. Además, derivado de los tabúes como "Los hombres no pedimos ayuda" la tasa de suicidios entre personas del sexo masculino es mayor. No obstante, el mayor de los intentos de suicidio se presenta en mujeres.

En seguida, la Coordinadora del programa Esmeralda del 911, Ana Isabel Villegas Morales, reiteró cuán necesario es implementar más acciones para que los jóvenes tengan más opciones. Así como fomentar la realización de proyectos de vida, para evitar los acercamientos a conductas suicidas, pues aquel que tiene un proyecto de vida está más apegado a la vida.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





"Hablar de suicidio no va a aumentar la tasa de suicidios" señaló que es una estrategia de prevención pues todos los seres humanos, en alguna ocasión, han llegado a tener esa idea, incluso sin querer consolidarla.

Lamentó que las nuevas generaciones carezcan de resiliencia debido a que, actualmente, se les brinda todas las facilidades y oportunidades, y cuando se les presenta un problema no tienen la capacidad de buscar respuestas, alternativas y soluciones. Por ello, exhortó a los presentes a cuidarse, pedir ayuda siempre que la necesiten, preguntar cuando tengan dudas y ayudar en medida de lo posible.

Impulsan prevención del suicidio con Foro Educativo en Lerdo / Foto: Cortesía

Germán Mendoza Ochoa, psicólogo del centro de salud "La Viña" Dr. Roberto García Sosa, reiteró que este problema de salud se debe a temas biológicos, psicológicos, sociales. De igual manera mencionó y explicó las etapas del Suicidio: Ideas suicidas, planeación (cómo hacerlo), instrumentación (qué herramientas voy a usar), fluidez (realización). "A nivel mundial, cada 14 minutos se suicidan 700mil personas" manifestó.

La Pastora Isabel Gómez, de la asociación civil Pan de Vida de la Laguna, compartió que el fracaso puede provocar la depresión, lo que conlleva en algunas ocasiones al suicidio. Invitó a los presentes a no aislarse, hablar con las personas y con Dios. "Sé que la psicología sirve, pero también el hablar con Dios cuando estás en crisis" declaró.

Impulsan prevención del suicidio con Foro Educativo en Lerdo / Foto: Cortesía

Los ponentes coincidieron en la importancia de no juzgar a las personas, pues dos individuos no comparten el mismo dolor. "No puedo pretender que otra persona piense igual que yo" expuso Ana Isabel Villegas.

Para finalizar, se abrió un espacio de preguntas y respuestas donde los asistentes aclararon sus dudas y aportaron su granito de arena para la prevención del suicidio. En este encuentro, se contó con la presencia de los alumnos y docentes del Centro de Estudios Lerdo Contemporáneo, CBTa 47 León Guzmán, CBTis 4, y preparatoria Francisco Villa.

Así como el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Eduardo Lara Urby; el Coordinador de la Mesa de Paz y Seguridad, Lic. Luis Alfredo Estala Soto; Dra. Araceli Díaz Guzmán, del Centro de Salud “La Viña”; y regidoras.