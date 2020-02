Inauguran en NI oficina de SRE

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- El gobierno municipal realizó los trabajos y trámites correspondientes para reubicar la oficina de Enlace de Relaciones Exteriores con el objetivo de mejorar los servicios y dignificar los procesos de trámites que se realizan en esta delegación; las nuevas instalaciones de la oficina de enlace ya se encuentran en su nuevo domicilio, ubicadas en Plaza Milenio, avenida Niños Héroes #1111 local 6, este cambio fue por la demanda de solicitudes que se tienen, y porque las nuevas tecnologías que se están implementando para los diferentes trámites.

En presencia de autoridades municipales de Nuevo Ideal y municipios vecinos que son beneficiados con los servicios de la oficina de Enlace de Relaciones Exteriores se inauguró de manera formal las nuevas instalaciones, acto, donde el alcalde Gerardo Galaviz Martínez al dar la bienvenida destacó “La mejor atención para nuestra ciudadanía y en lo que podamos seguir mejorando lo vamos hacer, es por esto que trabajamos de manera coordinada con la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Durango, nos da mucho gusto el día de hoy poder concretar entre todos algo que se había planeado desde hace ya bastante tiempo poder ampliar las oficinas de Enlace de Relaciones Exteriores que dará un mejor servicio en cada uno de los trámites que ofrece, recibir en Nuevo Ideal en su casa a la delegada de Relaciones Exteriores en el Estado Durango, agradecemos el apoyo que se brinda a través de relaciones exteriores a nuestro municipio y a los municipios vecinos que acuden a nuestra oficina a realizar sus trámites, agradezco la compañía de mi esposa Lorely Terrazas Vargas, quien también trabaja desde el DIF en beneficio de quienes más lo necesitan”.

En esta ceremonia inaugural la maestra Mónica Rodríguez Arredondo, delegada general de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Durango, antes del corte del listón detalló que este cambio no fue un capricho, sino que se busca dignificar los tiempos de espera de las personas y la atención, estas nuevas instalaciones les dan las accesibilidades tecnológicas necesarias para realizar los trámites de pasaportes; uno de nuestros puntos que destacamos fue que este cambio mostraría la mejora de manera inmediata en los trámites, y pues es que nosotros no somos una delegación que se dedique a entregar recursos, sino que somos una delegación en contacto directo con la gente que nos dedicamos a servir”.

Así mismo, destacó que el incremento en citas para trámites en este municipio son evidentes, ahorita se atienden hasta 35 citas diarias, trámites en lo que va del año se ha incrementado en un 35 por ciento.

“Siéntanse orgullosos de lo que están haciendo, porque no solamente es un reto o fue un reto del gobierno sino también de sus ciudadanos sientan esta oficina suya. Las oficinas de Relaciones Exteriores no solamente se dedican al servicio del pasaporte y eso mucha gente no lo sabe, nosotros ayudamos en el tema de protección desde un traslado de restos, servicio de jurídico, legalización de documentos, entonces no solamente brindamos el servicio de pasaporte, apoyamos a la sociedad en todo lo que podamos”, enfatizó la delegada.

Al concluir, expresó “Nuevo Ideal como bien lo expresó al Presidente, ya Nuevo Ideal es un municipio en que se ha convertido en punto de reunión de otros lugares que a lo mejor están alejados, es cierto, viene gente de Durango a tramitar oficinas de enlace tanto a Nuevo Ideal como a Santiago Papasquiaro, a veces prefieren por la urgencia encuentran la cita más rápido, al día entonces están brindando el servicio no solamente al municipio de Nuevo Ideal sino a los alrededores y a gente de otros lugares de nuestro estado.

Esta inauguración contó con la presencia de Lorely Terrazas Vargas, presidenta del Sistema Municipal DIF Nuevo Ideal; Gladys Aracely Moreno Aguirre, primer regidor; José Refugio Arrieta, séptimo regidor; Miguel Dévora Galindo, secretario del H Ayuntamiento; José David Díaz Sepúlveda y Rosa María Nevárez Villa, regidores del H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro, Graciela Vargas Ortega, directora de la oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Nuevo Ideal.