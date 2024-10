Gómez Palacio, Durango (OEM).- En la Cruz Roja de Gómez Palacio descartan que haya saturación hospitalaria a consecuencia del dengue, “no es que esté saturado, sí, hay muchos casos, se han incrementado, pero no es tan alarmante, no es una pandemia lo que estamos viviendo”, estimó el coordinador de servicios médicos, Marcos Chávez.

Javier Arredondo, coordinador general de la Cruz Roja de Gómez Palacio, compartió que lamentablemente la población da como información veraz lo que circula a través de las redes sociales ya que trascendió que en este nosocomio había una saturación al cien por ciento.

Incrementan casos de dengue en Gómez Palacio; Cruz Roja descarta saturación hospitalaria / Foto: Sergio Mendoza | El Sol de La Laguna

Refirió que en el mes de septiembre se realizaron 500 pruebas, con positividad de un 55%, ante ello, Marco Francisco Chávez Jasso, coordinador de servicios médicos de la benemérita institución, al ser cuestionado sobre el margen de error de las pruebas rápidas, dijo que en la Cruz Roja son seguras y que todas en general cualquier marca siempre tendrá un margen mínimo de equivocación.

El médico añadió que actualmente tienen a un paciente hospitalizado y durante el mes de septiembre se registraron a ocho personas, “son igual en edad productiva, dengue hemorrágico, afortunadamente no ha habido defunciones, en promedio tenemos 15 pruebas diarias de dengue, pruebas rápidas”, señaló.

“Todas las pruebas de laboratorio tienen un porcentaje de falla, en este caso hubo algo de desinformación porque comentaban que se podía saber si era dengue hemorrágico con esa prueba, pero no es así, la prueba nos permite saber si es una infección reciente”, expuso.





Acotó que el rango de edades de quienes han solicitado las pruebas son en edad productiva, ante la psicosis, Javier Arredondo, reconoció que sí, hay muchos casos, se han incrementado “pero no es tan alarmante, no es una pandemia lo que estamos viendo, pero sí están aumentando; de acuerdo a las lluvias que hubo en septiembre algunos epidemiólogos mencionaban que ahora hay un pico ahora en noviembre, se espera a lo mejor aumento de gente que venga a realizarse pruebas no sabemos si vamos a confirmar que van a ser positivas”, añadió.