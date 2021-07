INE Distrito 02 Durango se prepara para la consulta popular del 1 de agosto

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Para la consulta popular a nivel nacional contra ex funcionarios de la administración pública de todos los niveles que con sus decisiones pudieran haber afectado a los ciudadanos, la cuál se llevará a cabo el próximo 1 de agosto del presente año, se instalarán 202 mesas receptoras en el distrito 02 Durango que abarca 10 municipios.

Entrevistado al respecto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el distrito 02 Durango, Salvador Ovalle Hernández informó que para instalar las 202 mesas receptoras se definió por parte de la Junta Distrital Ejecutiva con base a un estudio cartográfico y de número de electores que son más de 330 mil en este distrito.

Comentó que ya fueron designados los funcionarios que van a participar en cada una de las mesas, por lo que serán 5 para cada mesa receptora y serán; un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes generales, siendo en total 1,010 personas que estarán en las 202 mesas.

Señaló que se van a destinar 2 mil boletas para cada mesa receptora, agregó, “En la jornada electoral que recién pasó, se instalaron 652 casillas, pero para esta consulta se redujo en una tercera parte, aunque por otro lado, se aumentó el número de boletas en cada mesa y que la ciudadanía pueda participar”.

El funcionario electoral aclaró que de las 202 mesas receptoras, serán 156 en el municipio de Gómez Palacio, debido a que es el municipio de los 10 con mayor número de población, el resto que son 46, se instalarán en los 9 municipios restantes y se les entregarán los listados nominales, además se difundirá días antes de la consulta la ubicación de cada mesa.

Salvador Ovalle Hernández, vocal Ejecutivo del INE en el distrito 02 Durango/ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

A pregunta expresa, Ovalle Hernández dijo, “En cada boleta no vendrán nombres de ninguna personalidad, -ex presidentes de la república-, pues hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó un modelo de pregunta que es más genérico, en el sentido de, si se puede imputar responsabilidad incluso penal a actores políticos relevantes del pasado y que en dado caso, con sus decisiones hubieran afectado a víctimas, en donde pueden venir incluidos los ex presidentes, sin embargo, no vendrá redactado de esa manera y la opción será ‘Si o No’, nada más”.

Agregó que esta consulta es para que en dado caso se pudiera iniciar un procedimiento penal y quienes tengan fuero constitucional, a través de esta pregunta que si se vuelve vinculante el efecto de la consulta, entonces se le pudiera fincar en dado caso alguna responsabilidad.

Finalmente, Ovalle Hernández dijo que la consulta nacional popular se tiene previsto iniciar a las 08:00 de la mañana y concluir a las 18:00 horas, el próximo 1 de agosto del presente año.