Infonavit ayuda a acreditados en Durango con el programa “Nivela tu Pago”

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Con el propósito de acercar y proporcionar todas las herramientas útiles para los usuarios del Infonavit en la Región Lagunera de Durango, se puso a disposición el Programa Nivela tu pago; donde incluso están ofreciendo descuentos hasta del 75% en la mensualidad crédito.

Fernando Hernández Ozuna, Delegado Regional de Infonavit en Durango, dio a conocer que no se necesita quedarse sin trabajo para atravesar por una situación económica complicada que impida cumplir con los compromisos financieros, “por eso el Infonavit creó Nivela Tu Pago, un programa pensado para apoyar a todas y todos los acreditados que necesiten una disminución en su mensualidad”.

El Infonavit en Durango, presenta el programa Nivela tu pago / Foto: Sergio Mendoza | El Sol de La Laguna

Agregó que se apoya “a ambos grupos de personas acreditadas, las que van al corriente con sus pagos y las que presentan atrasos, con un descuento en su mensualidad que va del 25% al 75%, dependiendo de su nivel de ingresos. Quienes ganen menos, recibirán un descuento mayor”.

Señaló que, durante los 12 meses de duración del programa, el Instituto pondrá la parte proporcional que deja de pagar la persona acreditada, con el fin de que vea reducido mes con mes su saldo.

“Se ajusta la mensualidad de las personas por un periodo de hasta 12 meses, el cual puede extenderse por un año más a solicitud de las y los acreditados, también puede solicitarse hasta tres veces durante la vida del crédito”.

Requisitos

Tener un crédito con garantía hipotecaria financiado exclusivamente con recursos del Infonavit, el crédito no debe encontrarse en un proceso jurídico, estar al corriente en los pagos o tener un máximo de 12 mensualidades pendientes, si no se cuenta con empleo formal, no se debe tener meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo), haber realizado, al menos, 12 pagos mensuales completos desde el inicio del contrato, contar, al menos, con 12 pagos mensuales para liquidar el crédito, cumplir con el plazo de liquidación establecido inicialmente en el contrato y haber transcurrido al menos un año desde que el crédito fue convertido de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, con el programa Responsabilidad Compartida.