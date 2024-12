Inicia operativo Navidad Segura 2024 en la Laguna

Comarca Lagunera, Durango (OEM).- Con la presencia de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en la Comarca Lagunera, se puso en marcha el Operativo de Seguridad Navidad Segura 2024; se han desplegado más de 700 elementos de las fuerzas del orden.

El objetivo es mantener los índices de seguridad y clima de tranquilidad en la Región, Raúl Meraz Ramírez, subsecretario de gobierno del estado de Durango, envió un mensaje e contundente a la ciudadanía sobre la prioridad de seguir brindando tranquilidad a las familias de toda la Región Lagunera.

“Con la instrucción del gobernador Esteban Villegas hoy lunes 9 de diciembre, de manera simultánea en los 39 municipios del Estado de Durango, el Gobernador arranca el operativo Navidad segura, 2024, en La Laguna hay una mesa de construcción de paz que tenemos coordinada con el Mando Especial de La Laguna, la Guardia Nacional, las corporaciones locales de los diferentes municipios”, expuso.



Desde el estacionamiento de un reconocido restaurante partieron las diferentes unidades y en tordo estarán rondando 105 vehículos los que han sido aportados por parte de las dependencias de la Región Lagunera.





“Es una tarea que el gobernador ha puesto mucho énfasis porque si no hay seguridad no hay nada, cuando decimos nada influye en la baja en comercio, generación de empleo, la gente no tiene utilidad en sus negocios; y cuando hay seguridad la gente puede salir y hacer sus compras así como sus actividades recreativas”, añadió.

Cabe precisar que el Operativo Navidad Segura permanecerá durante todo el mes de diciembre.

Luis Eduardo Canul Castellanos, director de la policía municipal de Gómez Palacio, dio a conocer que la aportación por parte de la corporación municipal es de 30 elementos y cuatro unidades bien coordinadas con las diferentes instancias de seguridad tanto de la Secretaría de Seguridad del Estado de Durango.